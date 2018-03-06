مفاجأة في ملف وفاة نجم فيورينتينا.. فتح تحقيق جنائي

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قال المدعي العام لمدينة أوديني الإيطالية، حيث عثر على قائد نادي فيورنتينا الإيطالي دافيد أستوري ميتا، إنه سيتم تشريح جثة اللاعب في إطار تحقيق جنائي، للاشتباه بوقوع جريمة قتل.
وكان المدعي العام أنتونيو دي نيكولو قد قال لـ "جيورنال راديو راي": "لقد فتحنا تحقيقا جنائيا للاشتباه بوقوع جريمة قتل". وتابع: "حتى الآن فإن الشبهة لا تزال ضد شخص مجهول. سنجري تشريحا للجثة قريبا".
وكان قد عثر على اللاعب ميتا في غرفته بأحد الفنادق في أوديني، عندما لم يحضر للإفطار الجماعي للاعبي الفريق في التاسعة والنصف صباحا.
وقال المتحدث باسم النادي، أرتورو ماستروناردي،: "لم يحضر اللاعب للإفطار الجماعي، وقد كان في العادة أول الحاضرين، لذا ذهبوا ليطمئنوا عليه".
وأضاف: "لقد كان دافيد نائما في غرفة بمفرده. أخذت الجثة لتخضع للتشريح، الذي أعتقد أنه سيحدث اليوم"، بحسب موقع "ذا صن" البريطاني.
وكان من المعتقد أن اللاعب توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية، لكن لم تظهر عليه أية أعراض للمرض.
قال المدعي العام لمدينة أوديني الإيطالية، حيث عثر على قائد نادي فيورنتينا الإيطالي دافيد أستوري ميتا، إنه سيتم تشريح جثة اللاعب في إطار تحقيق جنائي، للاشتباه بوقوع جريمة قتل.
وكان المدعي العام أنتونيو دي نيكولو قد قال لـ "جيورنال راديو راي": "لقد فتحنا تحقيقا جنائيا للاشتباه بوقوع جريمة قتل". وتابع: "حتى الآن فإن الشبهة لا تزال ضد شخص مجهول. سنجري تشريحا للجثة قريبا".
وكان قد عثر على اللاعب ميتا في غرفته بأحد الفنادق في أوديني، عندما لم يحضر للإفطار الجماعي للاعبي الفريق في التاسعة والنصف صباحا.
وقال المتحدث باسم النادي، أرتورو ماستروناردي،: "لم يحضر اللاعب للإفطار الجماعي، وقد كان في العادة أول الحاضرين، لذا ذهبوا ليطمئنوا عليه".
وأضاف: "لقد كان دافيد نائما في غرفة بمفرده. أخذت الجثة لتخضع للتشريح، الذي أعتقد أنه سيحدث اليوم"، بحسب موقع "ذا صن" البريطاني.
وكان من المعتقد أن اللاعب توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية، لكن لم تظهر عليه أية أعراض للمرض.
-
10:02غوارديولا يتقبل اتهام الاتحاد الانقليزي بشأن ارتداء الشارة الصفراء
06 مارس 2018
-
09:25روسيا تعرض 'الخروج الآمن' على مقاتلي الغوطة الشرقية
06 مارس 2018
-
09:21شاهد بالفيديو.. لحظة انهيار سقف مبنى المطار في نانتشانغ الصينية
06 مارس 2018
-
09:13سوسة: الإطاحة بشخصين وحجز 3 كغ من المخدرات
06 مارس 2018
-
08:54السبيخة: تفاصيل حريق مبيت الذكور باعدادية 1994
06 مارس 2018
-
08:49كوبي براينت يفوز بجائزة الاوسكار .. من خارج أسوار الملعب!
06 مارس 2018
-
08:35مورينيو وشمايكل ينضمان لتحليل كأس العالم في قناة روسية
06 مارس 2018
-
08:09حاتم زعرة: البنك المركزي استعمل السلاح الأكثر نجاعة من أجل احتواء التضخم
06 مارس 2018
-
07:53مفاجأة في ملف وفاة نجم فيورينتينا.. فتح تحقيق جنائي
06 مارس 2018
-
07:36القيروان: حريق بالمبيت المدرسي بالسبيخة
06 مارس 2018
-
06:50بريطانيا: جاسوس روسي سابق في حالة حرجة بعد تعرضه لمادة غير معروفة
06 مارس 2018
-
06:20التشكيلة المتوقعة لقمة سان جيرمان وريال مدريد
06 مارس 2018
-
00:28"سكايب" تجهز مفاجأة لأصحاب الهواتف "محدودة الذكاء"
06 مارس 2018
-
00:18عملية سطو جريئة على ملايين الدولارات من طائرة ألمانية
06 مارس 2018
-
23:58اتحاد الشغل بتطاوين يهدد بإيقاف الإنتاج في الشركات النفطية
05 مارس 2018
-
-
23:00بنزرت: الحكم بالإعدام على شخصين والسجن مدى الحياة في حق عون أمن
05 مارس 2018
-
22:34في منطقة المزارة: حادث مرور يؤدي بحياة أب لاربع اطفال
05 مارس 2018
-
22:24غمراسن: بسبب لعبة الحوت الازرق..فتاة تحاول الانتحار
05 مارس 2018
-
22:19الكاف: "نبض" مجلة فكرية مسرحية
05 مارس 2018