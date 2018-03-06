بريطانيا: جاسوس روسي سابق في حالة حرجة بعد تعرضه لمادة غير معروفة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" يوم الاثنين أن الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال، في حالة صحية حرجة بعدما تعرض لمادة غير معروفة في غرب انقلترا.

وكانت بريطانيا منحت سكريبال حق اللجوء بعد اتفاق لتبادل الجواسيس بين الولايات المتحدة وروسيا في عام 2010، وفق "بي بي سي".

وتم العثور يوم الأحد على سكريبال وشخص آخر، فاقدين للوعي بمدينة سالزبوري (غرب)، حسب الشرطة.

وقالت الشرطة إنهما يخضعان للعلاج "بعد الاشتباه في تعرضهما لمادة غير معروفة"، واصفة حالتهما بأنها "حرجة".

وكان مستشفى في سالزبوري قال في وقت سابق اليوم إنه "يتعامل مع حادث كبير يشمل عددا صغيرا من المصابين".

وتوترت العلاقات بين بريطانيا وروسيا منذ مقتل الجاسوس الروسي السابق الكسندر ليتفنينكو في لندن عام 2006.

وكان تحقيق بريطاني قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى على الأرجح الضوء الأخضر لقتله.

وأدين سكريبال وهو كولونيل سابق بالمخابرات العسكرية الروسية في روسيا عام 2006 بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات البريطاني (إم آي 6).

وحُكم عليه بالسجن 13 عاما قبل صدور عفو عنه في عام 2010 في إطار اتفاق لتبادل الجواسيس مع الولايات المتحدة وفقا لما ذكرته تقارير