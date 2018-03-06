بريطانيا: جاسوس روسي سابق في حالة حرجة بعد تعرضه لمادة غير معروفة

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ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" يوم الاثنين أن الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال، في حالة صحية حرجة بعدما تعرض لمادة غير معروفة في غرب انقلترا.
وكانت بريطانيا منحت سكريبال حق اللجوء بعد اتفاق لتبادل الجواسيس بين الولايات المتحدة وروسيا في عام 2010، وفق "بي بي سي".
وتم العثور يوم الأحد على سكريبال وشخص آخر، فاقدين للوعي بمدينة سالزبوري (غرب)، حسب الشرطة.
وقالت الشرطة إنهما يخضعان للعلاج "بعد الاشتباه في تعرضهما لمادة غير معروفة"، واصفة حالتهما بأنها "حرجة".
وكان مستشفى في سالزبوري قال في وقت سابق اليوم إنه "يتعامل مع حادث كبير يشمل عددا صغيرا من المصابين".
وتوترت العلاقات بين بريطانيا وروسيا منذ مقتل الجاسوس الروسي السابق الكسندر ليتفنينكو في لندن عام 2006.
وكان تحقيق بريطاني قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى على الأرجح الضوء الأخضر لقتله.
وأدين سكريبال وهو كولونيل سابق بالمخابرات العسكرية الروسية في روسيا عام 2006 بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات البريطاني (إم آي 6).
وحُكم عليه بالسجن 13 عاما قبل صدور عفو عنه في عام 2010 في إطار اتفاق لتبادل الجواسيس مع الولايات المتحدة وفقا لما ذكرته تقارير
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" يوم الاثنين أن الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال، في حالة صحية حرجة بعدما تعرض لمادة غير معروفة في غرب انقلترا.
وكانت بريطانيا منحت سكريبال حق اللجوء بعد اتفاق لتبادل الجواسيس بين الولايات المتحدة وروسيا في عام 2010، وفق "بي بي سي".
وتم العثور يوم الأحد على سكريبال وشخص آخر، فاقدين للوعي بمدينة سالزبوري (غرب)، حسب الشرطة.
وقالت الشرطة إنهما يخضعان للعلاج "بعد الاشتباه في تعرضهما لمادة غير معروفة"، واصفة حالتهما بأنها "حرجة".
وكان مستشفى في سالزبوري قال في وقت سابق اليوم إنه "يتعامل مع حادث كبير يشمل عددا صغيرا من المصابين".
وتوترت العلاقات بين بريطانيا وروسيا منذ مقتل الجاسوس الروسي السابق الكسندر ليتفنينكو في لندن عام 2006.
وكان تحقيق بريطاني قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى على الأرجح الضوء الأخضر لقتله.
وأدين سكريبال وهو كولونيل سابق بالمخابرات العسكرية الروسية في روسيا عام 2006 بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات البريطاني (إم آي 6).
وحُكم عليه بالسجن 13 عاما قبل صدور عفو عنه في عام 2010 في إطار اتفاق لتبادل الجواسيس مع الولايات المتحدة وفقا لما ذكرته تقارير
-
10:02غوارديولا يتقبل اتهام الاتحاد الانقليزي بشأن ارتداء الشارة الصفراء
06 مارس 2018
-
09:25روسيا تعرض 'الخروج الآمن' على مقاتلي الغوطة الشرقية
06 مارس 2018
-
09:21شاهد بالفيديو.. لحظة انهيار سقف مبنى المطار في نانتشانغ الصينية
06 مارس 2018
-
09:13سوسة: الإطاحة بشخصين وحجز 3 كغ من المخدرات
06 مارس 2018
-
08:54السبيخة: تفاصيل حريق مبيت الذكور باعدادية 1994
06 مارس 2018
-
08:49كوبي براينت يفوز بجائزة الاوسكار .. من خارج أسوار الملعب!
06 مارس 2018
-
08:35مورينيو وشمايكل ينضمان لتحليل كأس العالم في قناة روسية
06 مارس 2018
-
08:09حاتم زعرة: البنك المركزي استعمل السلاح الأكثر نجاعة من أجل احتواء التضخم
06 مارس 2018
-
07:53مفاجأة في ملف وفاة نجم فيورينتينا.. فتح تحقيق جنائي
06 مارس 2018
-
07:36القيروان: حريق بالمبيت المدرسي بالسبيخة
06 مارس 2018
-
06:50بريطانيا: جاسوس روسي سابق في حالة حرجة بعد تعرضه لمادة غير معروفة
06 مارس 2018
-
06:20التشكيلة المتوقعة لقمة سان جيرمان وريال مدريد
06 مارس 2018
-
00:28"سكايب" تجهز مفاجأة لأصحاب الهواتف "محدودة الذكاء"
06 مارس 2018
-
00:18عملية سطو جريئة على ملايين الدولارات من طائرة ألمانية
06 مارس 2018
-
23:58اتحاد الشغل بتطاوين يهدد بإيقاف الإنتاج في الشركات النفطية
05 مارس 2018
-
-
23:00بنزرت: الحكم بالإعدام على شخصين والسجن مدى الحياة في حق عون أمن
05 مارس 2018
-
22:34في منطقة المزارة: حادث مرور يؤدي بحياة أب لاربع اطفال
05 مارس 2018
-
22:24غمراسن: بسبب لعبة الحوت الازرق..فتاة تحاول الانتحار
05 مارس 2018
-
22:19الكاف: "نبض" مجلة فكرية مسرحية
05 مارس 2018