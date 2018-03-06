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يوم الثلاثاء 06 مارس 2018
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التشكيلة المتوقعة لقمة سان جيرمان وريال مدريد
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الأولى
التشكيلة المتوقعة لقمة سان جيرمان وريال مدريد
06 مارس 2018 | 06:20

يحل ريال مدريد الإسباني ضيفاً على باريس سان جيرمان الفرنسي، في ملعب حديقة الأمراء، اليوم الثلاثاء، ضمن إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويحتاج صاحب الأرض للفوز 2-0، أو بفارق 3 أهداف لضمان التأهل إلى ربع النهائي، أما نتيجة 3-1 فتقود الفريقين إلى شوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح، إذ انتهى لقاء الذهاب بهذه النتيجة لمصلحة ريال مدريد.

وفيما يلي تشكيلة سان جيرمان المتوقعة:

حراسة المرمى: أرويلا

الدفاع: كورزاوا، كيمبيمبي، ماركينيوس، الفيس

الوسط: رابيو، ديارا، فيراتي

الهجوم: دي ماريا، مبابي، كافاني.

أما تشكيلة ريال مدريد المتوقعة فتضم:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: مارسيلو، فاران، راموس، كارفاخال

الوسط: كاسيميرو، كوفاسيتش، أسينسيو

الهجوم: كريستيانو، بنزيما، فاسكيز.

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الأولى
التشكيلة المتوقعة لقمة سان جيرمان وريال مدريد
06 مارس 2018 | 06:20

يحل ريال مدريد الإسباني ضيفاً على باريس سان جيرمان الفرنسي، في ملعب حديقة الأمراء، اليوم الثلاثاء، ضمن إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويحتاج صاحب الأرض للفوز 2-0، أو بفارق 3 أهداف لضمان التأهل إلى ربع النهائي، أما نتيجة 3-1 فتقود الفريقين إلى شوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح، إذ انتهى لقاء الذهاب بهذه النتيجة لمصلحة ريال مدريد.

وفيما يلي تشكيلة سان جيرمان المتوقعة:

حراسة المرمى: أرويلا

الدفاع: كورزاوا، كيمبيمبي، ماركينيوس، الفيس

الوسط: رابيو، ديارا، فيراتي

الهجوم: دي ماريا، مبابي، كافاني.

أما تشكيلة ريال مدريد المتوقعة فتضم:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: مارسيلو، فاران، راموس، كارفاخال

الوسط: كاسيميرو، كوفاسيتش، أسينسيو

الهجوم: كريستيانو، بنزيما، فاسكيز.

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عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
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