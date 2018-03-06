التشكيلة المتوقعة لقمة سان جيرمان وريال مدريد

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

يحل ريال مدريد الإسباني ضيفاً على باريس سان جيرمان الفرنسي، في ملعب حديقة الأمراء، اليوم الثلاثاء، ضمن إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويحتاج صاحب الأرض للفوز 2-0، أو بفارق 3 أهداف لضمان التأهل إلى ربع النهائي، أما نتيجة 3-1 فتقود الفريقين إلى شوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح، إذ انتهى لقاء الذهاب بهذه النتيجة لمصلحة ريال مدريد.

وفيما يلي تشكيلة سان جيرمان المتوقعة:

حراسة المرمى: أرويلا

الدفاع: كورزاوا، كيمبيمبي، ماركينيوس، الفيس

الوسط: رابيو، ديارا، فيراتي

الهجوم: دي ماريا، مبابي، كافاني.

أما تشكيلة ريال مدريد المتوقعة فتضم:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: مارسيلو، فاران، راموس، كارفاخال

الوسط: كاسيميرو، كوفاسيتش، أسينسيو

الهجوم: كريستيانو، بنزيما، فاسكيز.