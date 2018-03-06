التشكيلة المتوقعة لقمة سان جيرمان وريال مدريد

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يحل ريال مدريد الإسباني ضيفاً على باريس سان جيرمان الفرنسي، في ملعب حديقة الأمراء، اليوم الثلاثاء، ضمن إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويحتاج صاحب الأرض للفوز 2-0، أو بفارق 3 أهداف لضمان التأهل إلى ربع النهائي، أما نتيجة 3-1 فتقود الفريقين إلى شوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح، إذ انتهى لقاء الذهاب بهذه النتيجة لمصلحة ريال مدريد.
وفيما يلي تشكيلة سان جيرمان المتوقعة:
حراسة المرمى: أرويلا
الدفاع: كورزاوا، كيمبيمبي، ماركينيوس، الفيس
الوسط: رابيو، ديارا، فيراتي
الهجوم: دي ماريا، مبابي، كافاني.
أما تشكيلة ريال مدريد المتوقعة فتضم:
حراسة المرمى: كيلور نافاس
الدفاع: مارسيلو، فاران، راموس، كارفاخال
الوسط: كاسيميرو، كوفاسيتش، أسينسيو
الهجوم: كريستيانو، بنزيما، فاسكيز.
يحل ريال مدريد الإسباني ضيفاً على باريس سان جيرمان الفرنسي، في ملعب حديقة الأمراء، اليوم الثلاثاء، ضمن إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويحتاج صاحب الأرض للفوز 2-0، أو بفارق 3 أهداف لضمان التأهل إلى ربع النهائي، أما نتيجة 3-1 فتقود الفريقين إلى شوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح، إذ انتهى لقاء الذهاب بهذه النتيجة لمصلحة ريال مدريد.
وفيما يلي تشكيلة سان جيرمان المتوقعة:
حراسة المرمى: أرويلا
الدفاع: كورزاوا، كيمبيمبي، ماركينيوس، الفيس
الوسط: رابيو، ديارا، فيراتي
الهجوم: دي ماريا، مبابي، كافاني.
أما تشكيلة ريال مدريد المتوقعة فتضم:
حراسة المرمى: كيلور نافاس
الدفاع: مارسيلو، فاران، راموس، كارفاخال
الوسط: كاسيميرو، كوفاسيتش، أسينسيو
الهجوم: كريستيانو، بنزيما، فاسكيز.
-
09:25روسيا تعرض 'الخروج الآمن' على مقاتلي الغوطة الشرقية
06 مارس 2018
-
09:21شاهد بالفيديو.. لحظة انهيار سقف مبنى المطار في نانتشانغ الصينية
06 مارس 2018
-
09:13سوسة: الإطاحة بشخصين وحجز 3 كغ من المخدرات
06 مارس 2018
-
08:54السبيخة: تفاصيل حريق مبيت الذكور باعدادية 1994
06 مارس 2018
-
08:49كوبي براينت يفوز بجائزة الاوسكار .. من خارج أسوار الملعب!
06 مارس 2018
-
08:35مورينيو وشمايكل ينضمان لتحليل كأس العالم في قناة روسية
06 مارس 2018
-
08:09حاتم زعرة: البنك المركزي استعمل السلاح الأكثر نجاعة من أجل احتواء التضخم
06 مارس 2018
-
07:53مفاجأة في ملف وفاة نجم فيورينتينا.. فتح تحقيق جنائي
06 مارس 2018
-
07:36القيروان: حريق بالمبيت المدرسي بالسبيخة
06 مارس 2018
-
06:50بريطانيا: جاسوس روسي سابق في حالة حرجة بعد تعرضه لمادة غير معروفة
06 مارس 2018
-
06:20التشكيلة المتوقعة لقمة سان جيرمان وريال مدريد
06 مارس 2018
-
00:28"سكايب" تجهز مفاجأة لأصحاب الهواتف "محدودة الذكاء"
06 مارس 2018
-
00:18عملية سطو جريئة على ملايين الدولارات من طائرة ألمانية
06 مارس 2018
-
23:58اتحاد الشغل بتطاوين يهدد بإيقاف الإنتاج في الشركات النفطية
05 مارس 2018
-
-
23:00بنزرت: الحكم بالإعدام على شخصين والسجن مدى الحياة في حق عون أمن
05 مارس 2018
-
22:34في منطقة المزارة: حادث مرور يؤدي بحياة أب لاربع اطفال
05 مارس 2018
-
22:24غمراسن: بسبب لعبة الحوت الازرق..فتاة تحاول الانتحار
05 مارس 2018
-
22:19الكاف: "نبض" مجلة فكرية مسرحية
05 مارس 2018
-
22:16صحراء تطاوين: عمال من شركة تنقيب يعثرون على سلاح كلاشينكوف وذخيرة
05 مارس 2018