"سكايب" تجهز مفاجأة لأصحاب الهواتف "محدودة الذكاء"

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أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية أن تطبيق التراسل والاتصالات الشهير الخاص بها "سكايب"، يستعد لتقديم مفاجأة لأصحاب الهواتف الذكية ذات الطرازات الأقدم والأقل في الإمكانات.
وقالت "مايكروسوفت"، بحسب ما نشره موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إنه لن يحتاج أي شخص إلى هاتف متطور كي يتمكن من إجراء دردشات فيديو.
وأشارت إلى أنها جهزت نسخة جديدة من "سكايب" للأجهزة الذكية العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"، التي تعمل بأقل قدر من الذاكرة وسعات التخزين، وأقل إصدارات أندرويد.
وتتضمن النسخة الجديدة تحسينات في جودة الصوت والصورة والسرعة الإجمالية للدردشة، ولن تتعرض لأي قطع أو تشويش.
ومن المتوقع أن تكون النسخة الجديدة متاحة في جميع أنحاء العالم، خلال الأسابيع المقبلة
أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية أن تطبيق التراسل والاتصالات الشهير الخاص بها "سكايب"، يستعد لتقديم مفاجأة لأصحاب الهواتف الذكية ذات الطرازات الأقدم والأقل في الإمكانات.
وقالت "مايكروسوفت"، بحسب ما نشره موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إنه لن يحتاج أي شخص إلى هاتف متطور كي يتمكن من إجراء دردشات فيديو.
وأشارت إلى أنها جهزت نسخة جديدة من "سكايب" للأجهزة الذكية العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"، التي تعمل بأقل قدر من الذاكرة وسعات التخزين، وأقل إصدارات أندرويد.
وتتضمن النسخة الجديدة تحسينات في جودة الصوت والصورة والسرعة الإجمالية للدردشة، ولن تتعرض لأي قطع أو تشويش.
ومن المتوقع أن تكون النسخة الجديدة متاحة في جميع أنحاء العالم، خلال الأسابيع المقبلة
-
10:02غوارديولا يتقبل اتهام الاتحاد الانقليزي بشأن ارتداء الشارة الصفراء
06 مارس 2018
-
09:25روسيا تعرض 'الخروج الآمن' على مقاتلي الغوطة الشرقية
06 مارس 2018
-
09:21شاهد بالفيديو.. لحظة انهيار سقف مبنى المطار في نانتشانغ الصينية
06 مارس 2018
-
09:13سوسة: الإطاحة بشخصين وحجز 3 كغ من المخدرات
06 مارس 2018
-
08:54السبيخة: تفاصيل حريق مبيت الذكور باعدادية 1994
06 مارس 2018
-
08:49كوبي براينت يفوز بجائزة الاوسكار .. من خارج أسوار الملعب!
06 مارس 2018
-
08:35مورينيو وشمايكل ينضمان لتحليل كأس العالم في قناة روسية
06 مارس 2018
-
08:09حاتم زعرة: البنك المركزي استعمل السلاح الأكثر نجاعة من أجل احتواء التضخم
06 مارس 2018
-
07:53مفاجأة في ملف وفاة نجم فيورينتينا.. فتح تحقيق جنائي
06 مارس 2018
-
07:36القيروان: حريق بالمبيت المدرسي بالسبيخة
06 مارس 2018
-
06:50بريطانيا: جاسوس روسي سابق في حالة حرجة بعد تعرضه لمادة غير معروفة
06 مارس 2018
-
06:20التشكيلة المتوقعة لقمة سان جيرمان وريال مدريد
06 مارس 2018
-
00:28"سكايب" تجهز مفاجأة لأصحاب الهواتف "محدودة الذكاء"
06 مارس 2018
-
00:18عملية سطو جريئة على ملايين الدولارات من طائرة ألمانية
06 مارس 2018
-
23:58اتحاد الشغل بتطاوين يهدد بإيقاف الإنتاج في الشركات النفطية
05 مارس 2018
-
-
23:00بنزرت: الحكم بالإعدام على شخصين والسجن مدى الحياة في حق عون أمن
05 مارس 2018
-
22:34في منطقة المزارة: حادث مرور يؤدي بحياة أب لاربع اطفال
05 مارس 2018
-
22:24غمراسن: بسبب لعبة الحوت الازرق..فتاة تحاول الانتحار
05 مارس 2018
-
22:19الكاف: "نبض" مجلة فكرية مسرحية
05 مارس 2018