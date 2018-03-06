عملية سطو جريئة على ملايين الدولارات من طائرة ألمانية

-
10:02غوارديولا يتقبل اتهام الاتحاد الانقليزي بشأن ارتداء الشارة الصفراء
06 مارس 2018
-
09:25روسيا تعرض 'الخروج الآمن' على مقاتلي الغوطة الشرقية
06 مارس 2018
-
09:21شاهد بالفيديو.. لحظة انهيار سقف مبنى المطار في نانتشانغ الصينية
06 مارس 2018
-
09:13سوسة: الإطاحة بشخصين وحجز 3 كغ من المخدرات
06 مارس 2018
-
08:54السبيخة: تفاصيل حريق مبيت الذكور باعدادية 1994
06 مارس 2018
-
08:49كوبي براينت يفوز بجائزة الاوسكار .. من خارج أسوار الملعب!
06 مارس 2018
-
08:35مورينيو وشمايكل ينضمان لتحليل كأس العالم في قناة روسية
06 مارس 2018
-
08:09حاتم زعرة: البنك المركزي استعمل السلاح الأكثر نجاعة من أجل احتواء التضخم
06 مارس 2018
-
07:53مفاجأة في ملف وفاة نجم فيورينتينا.. فتح تحقيق جنائي
06 مارس 2018
-
07:36القيروان: حريق بالمبيت المدرسي بالسبيخة
06 مارس 2018
-
06:50بريطانيا: جاسوس روسي سابق في حالة حرجة بعد تعرضه لمادة غير معروفة
06 مارس 2018
-
06:20التشكيلة المتوقعة لقمة سان جيرمان وريال مدريد
06 مارس 2018
-
00:28"سكايب" تجهز مفاجأة لأصحاب الهواتف "محدودة الذكاء"
06 مارس 2018
-
00:18عملية سطو جريئة على ملايين الدولارات من طائرة ألمانية
06 مارس 2018
-
23:58اتحاد الشغل بتطاوين يهدد بإيقاف الإنتاج في الشركات النفطية
05 مارس 2018
-
-
23:00بنزرت: الحكم بالإعدام على شخصين والسجن مدى الحياة في حق عون أمن
05 مارس 2018
-
22:34في منطقة المزارة: حادث مرور يؤدي بحياة أب لاربع اطفال
05 مارس 2018
-
22:24غمراسن: بسبب لعبة الحوت الازرق..فتاة تحاول الانتحار
05 مارس 2018
-
22:19الكاف: "نبض" مجلة فكرية مسرحية
05 مارس 2018
استولى لصوص على خمسة ملايين دولار نقدا كانت في طريقها من البرازيل إلى سويسرا على متن طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية أثناء توقفها بمطار الشحن الكبير قرب ساو باولو (جنوب شرق)، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية الاثنين.
وحسب فرانس برس، لم تستغرق عملية السطو سوى بضع دقائق مساء الأحد ولم توقف السلطات أي مشتبه به حتى مساء الاثنين.
وقد دخل اللصوص مدرج الشحن بمطار فيراكوبوس في كامبيناس بسيارة بيك أب "ألصقوا عليها ملصقات تحاكي شعار الشركة المكلفة أمن المهبط"، بحسب ما أوضحت الشرطة الاتحادية البرازيلية في بيان.
وكانت الطائرة الألمانية وصلت من مطار غوارولوس الدولي في ساو باولو إلى فيراكوبوس، أكبر مطارات الشحن بالبرازيل، في طريقها إلى وجهتها النهائية في سويسرا.
وبحسب صحيفة "فولها دي ساو باولو" فإن المال الذي سرق كان عهد به لشركة نقل الأموال برينكس.
وأوضحت الصحيفة أن السرقة نفذها خمسة رجال دخلوا المهبط وهددوا عناصر الأمن قبل الاستيلاء على المال، وتم كل ذلك في نحو 6 دقائق. وأوضح المطار في بيان أن أحدا لم يصب في العملية.
وشهدت عمليات السطو تصاعدا في البرازيل وهي تستهدف في معظم الحالات شاحنات ثقيلة خصوصا تلك التي تزود ريو دي جانييرو.
استولى لصوص على خمسة ملايين دولار نقدا كانت في طريقها من البرازيل إلى سويسرا على متن طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية أثناء توقفها بمطار الشحن الكبير قرب ساو باولو (جنوب شرق)، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية الاثنين.
وحسب فرانس برس، لم تستغرق عملية السطو سوى بضع دقائق مساء الأحد ولم توقف السلطات أي مشتبه به حتى مساء الاثنين.
وقد دخل اللصوص مدرج الشحن بمطار فيراكوبوس في كامبيناس بسيارة بيك أب "ألصقوا عليها ملصقات تحاكي شعار الشركة المكلفة أمن المهبط"، بحسب ما أوضحت الشرطة الاتحادية البرازيلية في بيان.
وكانت الطائرة الألمانية وصلت من مطار غوارولوس الدولي في ساو باولو إلى فيراكوبوس، أكبر مطارات الشحن بالبرازيل، في طريقها إلى وجهتها النهائية في سويسرا.
وبحسب صحيفة "فولها دي ساو باولو" فإن المال الذي سرق كان عهد به لشركة نقل الأموال برينكس.
وأوضحت الصحيفة أن السرقة نفذها خمسة رجال دخلوا المهبط وهددوا عناصر الأمن قبل الاستيلاء على المال، وتم كل ذلك في نحو 6 دقائق. وأوضح المطار في بيان أن أحدا لم يصب في العملية.
وشهدت عمليات السطو تصاعدا في البرازيل وهي تستهدف في معظم الحالات شاحنات ثقيلة خصوصا تلك التي تزود ريو دي جانييرو.
-
10:02غوارديولا يتقبل اتهام الاتحاد الانقليزي بشأن ارتداء الشارة الصفراء
06 مارس 2018
-
09:25روسيا تعرض 'الخروج الآمن' على مقاتلي الغوطة الشرقية
06 مارس 2018
-
09:21شاهد بالفيديو.. لحظة انهيار سقف مبنى المطار في نانتشانغ الصينية
06 مارس 2018
-
09:13سوسة: الإطاحة بشخصين وحجز 3 كغ من المخدرات
06 مارس 2018
-
08:54السبيخة: تفاصيل حريق مبيت الذكور باعدادية 1994
06 مارس 2018
-
08:49كوبي براينت يفوز بجائزة الاوسكار .. من خارج أسوار الملعب!
06 مارس 2018
-
08:35مورينيو وشمايكل ينضمان لتحليل كأس العالم في قناة روسية
06 مارس 2018
-
08:09حاتم زعرة: البنك المركزي استعمل السلاح الأكثر نجاعة من أجل احتواء التضخم
06 مارس 2018
-
07:53مفاجأة في ملف وفاة نجم فيورينتينا.. فتح تحقيق جنائي
06 مارس 2018
-
07:36القيروان: حريق بالمبيت المدرسي بالسبيخة
06 مارس 2018
-
06:50بريطانيا: جاسوس روسي سابق في حالة حرجة بعد تعرضه لمادة غير معروفة
06 مارس 2018
-
06:20التشكيلة المتوقعة لقمة سان جيرمان وريال مدريد
06 مارس 2018
-
00:28"سكايب" تجهز مفاجأة لأصحاب الهواتف "محدودة الذكاء"
06 مارس 2018
-
00:18عملية سطو جريئة على ملايين الدولارات من طائرة ألمانية
06 مارس 2018
-
23:58اتحاد الشغل بتطاوين يهدد بإيقاف الإنتاج في الشركات النفطية
05 مارس 2018
-
-
23:00بنزرت: الحكم بالإعدام على شخصين والسجن مدى الحياة في حق عون أمن
05 مارس 2018
-
22:34في منطقة المزارة: حادث مرور يؤدي بحياة أب لاربع اطفال
05 مارس 2018
-
22:24غمراسن: بسبب لعبة الحوت الازرق..فتاة تحاول الانتحار
05 مارس 2018
-
22:19الكاف: "نبض" مجلة فكرية مسرحية
05 مارس 2018