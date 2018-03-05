حالة الطقس ليوم الثلاثاء 06 مارس 2018

سحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بأقصى الشمال مع أمطار ضعيفة .

الريح من القطاع الغربي قويّة من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل الشمالية، معتدلة فقوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س ببقية الجهات مع دواوير رمليّة محليّة بالجنوب.

البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 17 و 22 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 22 و 27 درجة ببقية الجهات.