سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية

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مكتب قفصة -الشروق اون لاين- عادل عكرمي:
تم صباح اليوم الاثنين 5 مارس تزويد المدرسة الابتدائية القرية التابعة لمعتمدية سيدي عيش بولاية قفصة بتجهيزات ومعدات رقمية .
وتندرج هذه المبادرة في اطار استكمال برنامج التربية الرقمية الذي تمّ اطلاقه يوم 15 فيفري 2018 في مرحلته الرابعة.
وللتذكير فإن برنامج التربية الرقمية تمّ الشروع فيه بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة والتعاون بين شركة أورنج تونس ووزارة التربية ومؤسسة أورنج للأعمال الخيرية Fondation Orange خلال السنة الدراسية 2014-2015 ويتمثل في تزويد وتجهيز المدارس الابتدائية في كامل أنحاء الجمهورية بمعدات وأجهزة رقميّة تتضمن محتويات تربوية وبيداغوجية تتطابق مع النظام التربوي في تونس.
ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين النتائج الدراسية والرفع من مردودية تلاميذ المدارس الابتدائية وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم إضافة إلى تعويد التلاميذ في المناطق الأقل حظّا على استعمال التكنولوجيات الحديثة ونشر الثقافة الرقميّة لدى التلاميذ. وقد وقع اليوم توزيع50 لوحة رقمية تتضمن البرنامج الرسمي للتعليم من السنة الأولى حتي السادسة ابتدائي مع خوادم رقمية kit Raspberry و أجهزة عرض وذلك لفائدة تلامذة من كل سنوات الابتدائي ويهدف البرنامج في أفق 2019 إلى تزويد 100 مدرسة ابتدائية في كامل أنحاء الجمهورية. ومنذ ابرام الاتفاقية تم الى حد الان تزويد 70 مدرسة ابتدائية في مختلف أنحاء الجمهورية حيث استفاد 16 ألف تلميذا وساهم البرنامج في تحسن النتائج الدراسية وتراجع نسب الانقطاع المدرسي. و المدرسة الابتدائية القرية بسيدي عيش هي المدرسة الثالثة المستفيدة بالبرنامج في ولاية قفصة بعد مدرسة أم العلق بالسند وجبيلة الوسط ببلخير.
مكتب قفصة -الشروق اون لاين- عادل عكرمي:
تم صباح اليوم الاثنين 5 مارس تزويد المدرسة الابتدائية القرية التابعة لمعتمدية سيدي عيش بولاية قفصة بتجهيزات ومعدات رقمية .
وتندرج هذه المبادرة في اطار استكمال برنامج التربية الرقمية الذي تمّ اطلاقه يوم 15 فيفري 2018 في مرحلته الرابعة.
وللتذكير فإن برنامج التربية الرقمية تمّ الشروع فيه بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة والتعاون بين شركة أورنج تونس ووزارة التربية ومؤسسة أورنج للأعمال الخيرية Fondation Orange خلال السنة الدراسية 2014-2015 ويتمثل في تزويد وتجهيز المدارس الابتدائية في كامل أنحاء الجمهورية بمعدات وأجهزة رقميّة تتضمن محتويات تربوية وبيداغوجية تتطابق مع النظام التربوي في تونس.
ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين النتائج الدراسية والرفع من مردودية تلاميذ المدارس الابتدائية وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم إضافة إلى تعويد التلاميذ في المناطق الأقل حظّا على استعمال التكنولوجيات الحديثة ونشر الثقافة الرقميّة لدى التلاميذ. وقد وقع اليوم توزيع50 لوحة رقمية تتضمن البرنامج الرسمي للتعليم من السنة الأولى حتي السادسة ابتدائي مع خوادم رقمية kit Raspberry و أجهزة عرض وذلك لفائدة تلامذة من كل سنوات الابتدائي ويهدف البرنامج في أفق 2019 إلى تزويد 100 مدرسة ابتدائية في كامل أنحاء الجمهورية. ومنذ ابرام الاتفاقية تم الى حد الان تزويد 70 مدرسة ابتدائية في مختلف أنحاء الجمهورية حيث استفاد 16 ألف تلميذا وساهم البرنامج في تحسن النتائج الدراسية وتراجع نسب الانقطاع المدرسي. و المدرسة الابتدائية القرية بسيدي عيش هي المدرسة الثالثة المستفيدة بالبرنامج في ولاية قفصة بعد مدرسة أم العلق بالسند وجبيلة الوسط ببلخير.
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018