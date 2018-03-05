سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية

مكتب قفصة -الشروق اون لاين- عادل عكرمي:

تم صباح اليوم الاثنين 5 مارس تزويد المدرسة الابتدائية القرية التابعة لمعتمدية سيدي عيش بولاية قفصة بتجهيزات ومعدات رقمية .

وتندرج هذه المبادرة في اطار استكمال برنامج التربية الرقمية الذي تمّ اطلاقه يوم 15 فيفري 2018 في مرحلته الرابعة.

وللتذكير فإن برنامج التربية الرقمية تمّ الشروع فيه بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة والتعاون بين شركة أورنج تونس ووزارة التربية ومؤسسة أورنج للأعمال الخيرية Fondation Orange خلال السنة الدراسية 2014-2015 ويتمثل في تزويد وتجهيز المدارس الابتدائية في كامل أنحاء الجمهورية بمعدات وأجهزة رقميّة تتضمن محتويات تربوية وبيداغوجية تتطابق مع النظام التربوي في تونس.

ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين النتائج الدراسية والرفع من مردودية تلاميذ المدارس الابتدائية وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم إضافة إلى تعويد التلاميذ في المناطق الأقل حظّا على استعمال التكنولوجيات الحديثة ونشر الثقافة الرقميّة لدى التلاميذ. وقد وقع اليوم توزيع50 لوحة رقمية تتضمن البرنامج الرسمي للتعليم من السنة الأولى حتي السادسة ابتدائي مع خوادم رقمية kit Raspberry و أجهزة عرض وذلك لفائدة تلامذة من كل سنوات الابتدائي ويهدف البرنامج في أفق 2019 إلى تزويد 100 مدرسة ابتدائية في كامل أنحاء الجمهورية. ومنذ ابرام الاتفاقية تم الى حد الان تزويد 70 مدرسة ابتدائية في مختلف أنحاء الجمهورية حيث استفاد 16 ألف تلميذا وساهم البرنامج في تحسن النتائج الدراسية وتراجع نسب الانقطاع المدرسي. و المدرسة الابتدائية القرية بسيدي عيش هي المدرسة الثالثة المستفيدة بالبرنامج في ولاية قفصة بعد مدرسة أم العلق بالسند وجبيلة الوسط ببلخير.