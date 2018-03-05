جامعة كرة القدم: 5 اعضاء يطالبون الجريء بالرجوع الى المكتب الجامعي في اتخاذ القرارات

-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018
طالب خمسة اعضاء في الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء رئيس الجامعة بالرجوع الى المكتب الجامعي في اتخاذ القرارات باعتباره المصدر الاول للقرار صلب الهيكل المسؤول عن كرة القدم التونسية مشددين على ضرورة تطبيق القانون الاساسي للجامعة .
وجاء في البلاغ الذي حمل توقيعات الاعضاء امين موقو وبلال الفضيلي وسنان بن سعد ومحمد الحبيب مقداد وحنان السليمي تلقت "وات" نسخة منه ان "اخر اجتماع للمكتب الجامعي كان بتاريخ 9 ديسمبر 2017 وبالتالي فان كافة القرارات والبلاغات الصادرة بعده لم يتم مناقشتها ولا التداول بشانها صلب المكتب الجامعي".
وتمسك اعضاء المكتب الجامعي وفق نص البلاغ الممضى منهم "بكافة صلاحياتهم التي يضمنها القانون الاساسي للجامعة ولا سيما الفصول 32 و 33 و34 منه" مؤكدين في ذات الوقت على "التزامهم وحرصهم على خدمة كرة القدم التونسية والعمل على رفع الراية الوطنية في كافة المحافل الدولية".
ونفى الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم امين موقو وهو احد الممضين على البلاغ في تصريح مساء اليوم الاثنين الى وكالة تونس افريقيا للانباء حصول اية استقالة صلب المكتب الجامعي قائلا "ان الامر لا يتعلق باية استقالة من اي عضو جامعي بل نحن نطالب بتطبيق القانون الاساسي للجامعة اذ لا مجال لاتخاذ اي قرار دون الرجوع للمكتب الجامعي باعتباره المصدر الاول والاساسي في اتخاذ القرارات التي تهم كرة القدم التونسية".
يذكر ان المكتب التنفيذي للجامعة التونسية لكرة القدم يتركب من 12 عضوا.
طالب خمسة اعضاء في الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء رئيس الجامعة بالرجوع الى المكتب الجامعي في اتخاذ القرارات باعتباره المصدر الاول للقرار صلب الهيكل المسؤول عن كرة القدم التونسية مشددين على ضرورة تطبيق القانون الاساسي للجامعة .
وجاء في البلاغ الذي حمل توقيعات الاعضاء امين موقو وبلال الفضيلي وسنان بن سعد ومحمد الحبيب مقداد وحنان السليمي تلقت "وات" نسخة منه ان "اخر اجتماع للمكتب الجامعي كان بتاريخ 9 ديسمبر 2017 وبالتالي فان كافة القرارات والبلاغات الصادرة بعده لم يتم مناقشتها ولا التداول بشانها صلب المكتب الجامعي".
وتمسك اعضاء المكتب الجامعي وفق نص البلاغ الممضى منهم "بكافة صلاحياتهم التي يضمنها القانون الاساسي للجامعة ولا سيما الفصول 32 و 33 و34 منه" مؤكدين في ذات الوقت على "التزامهم وحرصهم على خدمة كرة القدم التونسية والعمل على رفع الراية الوطنية في كافة المحافل الدولية".
ونفى الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم امين موقو وهو احد الممضين على البلاغ في تصريح مساء اليوم الاثنين الى وكالة تونس افريقيا للانباء حصول اية استقالة صلب المكتب الجامعي قائلا "ان الامر لا يتعلق باية استقالة من اي عضو جامعي بل نحن نطالب بتطبيق القانون الاساسي للجامعة اذ لا مجال لاتخاذ اي قرار دون الرجوع للمكتب الجامعي باعتباره المصدر الاول والاساسي في اتخاذ القرارات التي تهم كرة القدم التونسية".
يذكر ان المكتب التنفيذي للجامعة التونسية لكرة القدم يتركب من 12 عضوا.
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018