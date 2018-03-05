جامعة كرة القدم: 5 اعضاء يطالبون الجريء بالرجوع الى المكتب الجامعي في اتخاذ القرارات

طالب خمسة اعضاء في الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء رئيس الجامعة بالرجوع الى المكتب الجامعي في اتخاذ القرارات باعتباره المصدر الاول للقرار صلب الهيكل المسؤول عن كرة القدم التونسية مشددين على ضرورة تطبيق القانون الاساسي للجامعة .

وجاء في البلاغ الذي حمل توقيعات الاعضاء امين موقو وبلال الفضيلي وسنان بن سعد ومحمد الحبيب مقداد وحنان السليمي تلقت "وات" نسخة منه ان "اخر اجتماع للمكتب الجامعي كان بتاريخ 9 ديسمبر 2017 وبالتالي فان كافة القرارات والبلاغات الصادرة بعده لم يتم مناقشتها ولا التداول بشانها صلب المكتب الجامعي".

وتمسك اعضاء المكتب الجامعي وفق نص البلاغ الممضى منهم "بكافة صلاحياتهم التي يضمنها القانون الاساسي للجامعة ولا سيما الفصول 32 و 33 و34 منه" مؤكدين في ذات الوقت على "التزامهم وحرصهم على خدمة كرة القدم التونسية والعمل على رفع الراية الوطنية في كافة المحافل الدولية".

ونفى الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم امين موقو وهو احد الممضين على البلاغ في تصريح مساء اليوم الاثنين الى وكالة تونس افريقيا للانباء حصول اية استقالة صلب المكتب الجامعي قائلا "ان الامر لا يتعلق باية استقالة من اي عضو جامعي بل نحن نطالب بتطبيق القانون الاساسي للجامعة اذ لا مجال لاتخاذ اي قرار دون الرجوع للمكتب الجامعي باعتباره المصدر الاول والاساسي في اتخاذ القرارات التي تهم كرة القدم التونسية".

يذكر ان المكتب التنفيذي للجامعة التونسية لكرة القدم يتركب من 12 عضوا.

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