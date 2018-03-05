مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك

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قرر مجلس إدارة البنك المركزي، الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية لتنتقل من 5 بالمائة إلى 5,75 بالمائة سنويا وفق بلاغ صادر اليوم الإثنين عن المجلس.
وتم إتخاذ هذا الإجراء على إثر الإجتماع الدوري للمجلس، وذلك لمواجهة مخاطر فعلية تتمثل في إستمرار التضخم في عام 2018، والذي بلغ 7,1 بالمائة في شهر فيفري مقابل 4,6 بالمائة في نفس الشهر من عام 2017 و 5,3 بالمائة بحساب المعدل في سنة 2017.
وقد شهد التضخم تسارعا في بداية هذا العام، يعزى أساسا إلى الإرتفاع الحاد في مؤشر أسعار الإستهلاك في شهر جانفي 2018 بنسبة 1,1 بالمائة مقابل 0,4 بالمائة في ديسمبر 2017 .
وتحسبا لهذا التسارع في التضخم، جاء في البلاغ أنه سبق لمجلس الإدارة أن قرر، في إجتماعه الذي انعقد أواخر شهر ديسمبر 2017 توسيع نطاق نسبة الفائدة إلى مستوى 100 نقطة أساسية، حول نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي، وبذلك بلغت نسبة الفائدة على التسهيلات الدائمة للقرض 6 بالمائة.
وتبعا لهذا القرار الهام على نطاق نسبة الفائدة، ارتفعت نسبة الفائدة في السوق النقدية إلى مستوى 5,61 بالمائة خلال شهر فيفري 2018، الأمر الذي يستلزم تعديلا لنسبة الفائدة الرئيسية بهدف ضمان التناسق بين نسب الفائدة في سوق النقد.
وفي جانب آخر، يرجح حسب التطورات المنتظرة لجملة من المؤشرات الظرفية الإستباقية، وبالخصوص الارتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية ولا سيما الطاقة، أن تواصل الضغوط التضخمية نسقها التصاعدي خلال الفترة المقبلة وفق ما ورد في البلاغ.
ويستوجب حرص البنك المركزي على الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين وتوفير ظروف ملائمة لنمو إقتصادي سليم بدأت بعض بوادره في الظهور منذ بداية سنة 2018 ، اتخاذ إجراءات إستباقية عبر التشديد في السياسة النقدية بالإعتماد على نسبة الفائدة بوصفها أداة مثلى لتوظيف أفضل للموارد المالية.
قرر مجلس إدارة البنك المركزي، الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية لتنتقل من 5 بالمائة إلى 5,75 بالمائة سنويا وفق بلاغ صادر اليوم الإثنين عن المجلس.
وتم إتخاذ هذا الإجراء على إثر الإجتماع الدوري للمجلس، وذلك لمواجهة مخاطر فعلية تتمثل في إستمرار التضخم في عام 2018، والذي بلغ 7,1 بالمائة في شهر فيفري مقابل 4,6 بالمائة في نفس الشهر من عام 2017 و 5,3 بالمائة بحساب المعدل في سنة 2017.
وقد شهد التضخم تسارعا في بداية هذا العام، يعزى أساسا إلى الإرتفاع الحاد في مؤشر أسعار الإستهلاك في شهر جانفي 2018 بنسبة 1,1 بالمائة مقابل 0,4 بالمائة في ديسمبر 2017 .
وتحسبا لهذا التسارع في التضخم، جاء في البلاغ أنه سبق لمجلس الإدارة أن قرر، في إجتماعه الذي انعقد أواخر شهر ديسمبر 2017 توسيع نطاق نسبة الفائدة إلى مستوى 100 نقطة أساسية، حول نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي، وبذلك بلغت نسبة الفائدة على التسهيلات الدائمة للقرض 6 بالمائة.
وتبعا لهذا القرار الهام على نطاق نسبة الفائدة، ارتفعت نسبة الفائدة في السوق النقدية إلى مستوى 5,61 بالمائة خلال شهر فيفري 2018، الأمر الذي يستلزم تعديلا لنسبة الفائدة الرئيسية بهدف ضمان التناسق بين نسب الفائدة في سوق النقد.
وفي جانب آخر، يرجح حسب التطورات المنتظرة لجملة من المؤشرات الظرفية الإستباقية، وبالخصوص الارتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية ولا سيما الطاقة، أن تواصل الضغوط التضخمية نسقها التصاعدي خلال الفترة المقبلة وفق ما ورد في البلاغ.
ويستوجب حرص البنك المركزي على الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين وتوفير ظروف ملائمة لنمو إقتصادي سليم بدأت بعض بوادره في الظهور منذ بداية سنة 2018 ، اتخاذ إجراءات إستباقية عبر التشديد في السياسة النقدية بالإعتماد على نسبة الفائدة بوصفها أداة مثلى لتوظيف أفضل للموارد المالية.
-
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21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018