رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح

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طالب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد، إدارة ناديه، بالتعاقد مع مجموعة من اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.
وأكدت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية أن رونالدو طلب من إدارة النادي الملكي ضم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، والإسباني هيكتور بيليرين الظهير الأيمن لأرسنال، وأحد حارسي المرمى الإسباني ديفيد دي خيا حامي عرين مانشستر يونايتد أو البلجيكي تيبو كورتوا حارس تشيلسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن كريستيانو رونالدو طالب إدارة الريال بالتعاقد مع 5 لاعبين الصيف المقبل، من أجل العودة للمنافسة على حصد الألقاب في الموسم المقبل، كما تحدثت الإدارة عن إمكانية رحيل الثلاثي الفرنسي كريم بنزيما والويلزي غاريث بيل والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش عن صفوف الفريق الملكي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ويتقاسم محمد صلاح صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 24 هدفاً مع هاري كين مهاجم توتنهام، كما يعد "الفرعون المصري" هداف ليفربول الأول في جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم برصيد 32 هدفا.
ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول أمام بورتو البرتغالي في مباراة العودة لدور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي تجمعهما غدا الثلاثاء، على ملعب "آنفيلد"، علما أن ليفربول اكتسح الفريق البرتغالي في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.
طالب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد، إدارة ناديه، بالتعاقد مع مجموعة من اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.
وأكدت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية أن رونالدو طلب من إدارة النادي الملكي ضم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، والإسباني هيكتور بيليرين الظهير الأيمن لأرسنال، وأحد حارسي المرمى الإسباني ديفيد دي خيا حامي عرين مانشستر يونايتد أو البلجيكي تيبو كورتوا حارس تشيلسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن كريستيانو رونالدو طالب إدارة الريال بالتعاقد مع 5 لاعبين الصيف المقبل، من أجل العودة للمنافسة على حصد الألقاب في الموسم المقبل، كما تحدثت الإدارة عن إمكانية رحيل الثلاثي الفرنسي كريم بنزيما والويلزي غاريث بيل والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش عن صفوف الفريق الملكي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ويتقاسم محمد صلاح صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 24 هدفاً مع هاري كين مهاجم توتنهام، كما يعد "الفرعون المصري" هداف ليفربول الأول في جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم برصيد 32 هدفا.
ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول أمام بورتو البرتغالي في مباراة العودة لدور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي تجمعهما غدا الثلاثاء، على ملعب "آنفيلد"، علما أن ليفربول اكتسح الفريق البرتغالي في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.
-
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21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
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21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018