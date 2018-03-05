رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح

طالب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد، إدارة ناديه، بالتعاقد مع مجموعة من اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية أن رونالدو طلب من إدارة النادي الملكي ضم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، والإسباني هيكتور بيليرين الظهير الأيمن لأرسنال، وأحد حارسي المرمى الإسباني ديفيد دي خيا حامي عرين مانشستر يونايتد أو البلجيكي تيبو كورتوا حارس تشيلسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريستيانو رونالدو طالب إدارة الريال بالتعاقد مع 5 لاعبين الصيف المقبل، من أجل العودة للمنافسة على حصد الألقاب في الموسم المقبل، كما تحدثت الإدارة عن إمكانية رحيل الثلاثي الفرنسي كريم بنزيما والويلزي غاريث بيل والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش عن صفوف الفريق الملكي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويتقاسم محمد صلاح صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 24 هدفاً مع هاري كين مهاجم توتنهام، كما يعد "الفرعون المصري" هداف ليفربول الأول في جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم برصيد 32 هدفا.

ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول أمام بورتو البرتغالي في مباراة العودة لدور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي تجمعهما غدا الثلاثاء، على ملعب "آنفيلد"، علما أن ليفربول اكتسح الفريق البرتغالي في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.

وكالات