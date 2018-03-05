وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

شهدت التشكيلة الاساسية للجولة الثامنة والعشرين من البطولة الفرنسية لكرة القدم التي نشرتها مجلة "فرانس فوتبول" يوم الاثنين تواجد الدولي التونسي وهبي الخزري بعد تالقه مع فريقه رين امام مضيفه اميان يوم السبت الماضي.

وكان الخزري ساهم بقسط وافر في فوز رين بثنائية نظيفة بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 41 قبل ان يضيف زميله السنغالي سار الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وهو الهدف التاسع للخزري في البطولة الفرنسية لهذا الموسم.

وفي ما يلي التشكيلة الاساسية للجولة الثامنة والعشرين : توماس كوبيك (رين) فريديريك جيلبار (كون) اسماعيل تراوري (انجي) اسماعيل ديامنودي (كون) يوهان اندرو (انجي) باتيست سانتاماريا (انجي) لاسانا ديارا (باريس سان جرمان) ويلان سيبريان (نيس) انجل دي ماريا (باريس سان جرمان) انزو كريفيلي (كون) وهبي الخزري (رين).

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