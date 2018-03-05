تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة

تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

هدد الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين بايقاف الانتاج في كل الشركات البترولية المنتصبة بصحراء الجهة في صورة عدم تحرك الحكومة واسراعها في تطبيق بنود اتفاق الكامور الممضى بتاريخ 16 جوان 2017.

ودعا الاتحاد الجهوي، في هذا الصدد، الى عقد اجتماع عاجل قبل نهاية هذا الاسبوع بين كل الاطراف المعنية ورئيس الحكومة في هذا الغرض.

كما عبر الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، عن مساندته ودعمه لاحتجاجات ابناء الجهة المنددة بسياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع مطالبهم التي نص عليها الاتفاق.