وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان

التقى وزير الصحة، عماد الحمامي، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة، أعضاء نقابة أطباء الأسنان التونسيين يتقدمهم الامين العام للنقابة، عادل صميدة.

وجاء في بلاغ إعلامي لوزارة الصحة أن النقاش تركز، خلال اللقاء، حول عدد من المواضيع التي تهم قطاع طب الاسنان وخاصة المتعلقة منها بالمصنف العام للتدخلات الطبية ومشروع القانون الاساسي لأطباء الاسنان بالقطاع العام.

كما تناول اللقاء، وفق نفس البلاغ، تشريك نقابة أطباء الاسنان في اللجان التي تعنى بإصلاح هذا القطاع وكذلك في ما يتصل بالانتدابات والنقل والترقيات.