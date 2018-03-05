زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان

-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018
كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان، غدا الثلاثاء، في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وضمت قائمة الفريق الملكي جميع نجومه، بمن فيهم صانع ألعابه الكرواتي لوكا مودريتش ولاعب خط الوسط الألماني توني كروس، اللذين تحوم الشكوك حول مشاركتهما في المباراة، إذ غابا لمدة 3 أسابيع عن الفريق الملكي بداعي الإصابة.
واختار زيدان 24 لاعبا، وسيستبعد 6 لاعبين من القائمة، حين الإعلان عن التشكيلة الأساسية والاحتياطية:
- حراسة المرمى: كيلور نافاس، كيكو كاسيا، لوكا زيدان.
- خط الدفاع: داني كارفاخال، خيسوس فاييخو، سيرجيو راموس، الفرنسي رافائيل فاران، ناتشو هرنانديز، البرازيلي مارسيلو، الفرنسي ثيو هيرنانديز، المغربي أشرف حكيمي.
- خط الوسط: الألماني توني كروس، الكرواتي لوكا مودريتش، البرازيلي كاسيميرو، ماركوس ليورينتي، ماركو أسينسيو، إيسكو، الكرواتي ماثيو كوفاتشيتش، داني سيبايوس.
- خط الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفرنسي كريم بنزيما، الويلزي غاريث بيل، لوكاس فاسكيز، بورخا مايورال.
وستقام مباراة الإياب بين الفريقين، غدا الثلاثاء على ملعب "حديقة الأمراء بباريس".
بينما كان فريق ريال مدريد، حامل اللقب، قد تغلب على الفريق الباريسي (3-1) في لقاء الذهاب، يوم 14 فيفري الماضي، على ملعبه "سانتياغو برنابيو".
كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان، غدا الثلاثاء، في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وضمت قائمة الفريق الملكي جميع نجومه، بمن فيهم صانع ألعابه الكرواتي لوكا مودريتش ولاعب خط الوسط الألماني توني كروس، اللذين تحوم الشكوك حول مشاركتهما في المباراة، إذ غابا لمدة 3 أسابيع عن الفريق الملكي بداعي الإصابة.
واختار زيدان 24 لاعبا، وسيستبعد 6 لاعبين من القائمة، حين الإعلان عن التشكيلة الأساسية والاحتياطية:
- حراسة المرمى: كيلور نافاس، كيكو كاسيا، لوكا زيدان.
- خط الدفاع: داني كارفاخال، خيسوس فاييخو، سيرجيو راموس، الفرنسي رافائيل فاران، ناتشو هرنانديز، البرازيلي مارسيلو، الفرنسي ثيو هيرنانديز، المغربي أشرف حكيمي.
- خط الوسط: الألماني توني كروس، الكرواتي لوكا مودريتش، البرازيلي كاسيميرو، ماركوس ليورينتي، ماركو أسينسيو، إيسكو، الكرواتي ماثيو كوفاتشيتش، داني سيبايوس.
- خط الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفرنسي كريم بنزيما، الويلزي غاريث بيل، لوكاس فاسكيز، بورخا مايورال.
وستقام مباراة الإياب بين الفريقين، غدا الثلاثاء على ملعب "حديقة الأمراء بباريس".
بينما كان فريق ريال مدريد، حامل اللقب، قد تغلب على الفريق الباريسي (3-1) في لقاء الذهاب، يوم 14 فيفري الماضي، على ملعبه "سانتياغو برنابيو".
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018