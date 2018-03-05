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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
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الأولى
زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018 | 19:19

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان، غدا الثلاثاء، في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وضمت قائمة الفريق الملكي جميع نجومه، بمن فيهم صانع ألعابه الكرواتي لوكا مودريتش ولاعب خط الوسط الألماني توني كروس، اللذين تحوم الشكوك حول مشاركتهما في المباراة، إذ غابا لمدة 3 أسابيع عن الفريق الملكي بداعي الإصابة.

واختار زيدان 24 لاعبا، وسيستبعد 6 لاعبين من القائمة، حين الإعلان عن التشكيلة الأساسية والاحتياطية:

- حراسة المرمى: كيلور نافاس، كيكو كاسيا، لوكا زيدان.

- خط الدفاع: داني كارفاخال، خيسوس فاييخو، سيرجيو راموس، الفرنسي رافائيل فاران، ناتشو هرنانديز، البرازيلي مارسيلو، الفرنسي ثيو هيرنانديز، المغربي أشرف حكيمي.

- خط الوسط: الألماني توني كروس، الكرواتي لوكا مودريتش، البرازيلي كاسيميرو، ماركوس ليورينتي، ماركو أسينسيو، إيسكو، الكرواتي ماثيو كوفاتشيتش، داني سيبايوس.

- خط الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفرنسي كريم بنزيما، الويلزي غاريث بيل، لوكاس فاسكيز، بورخا مايورال.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين، غدا الثلاثاء على ملعب "حديقة الأمراء بباريس".

بينما كان فريق ريال مدريد، حامل اللقب، قد تغلب على الفريق الباريسي (3-1) في لقاء الذهاب، يوم 14 فيفري الماضي، على ملعبه "سانتياغو برنابيو".

 

وكالات
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الأولى
زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018 | 19:19

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان، غدا الثلاثاء، في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وضمت قائمة الفريق الملكي جميع نجومه، بمن فيهم صانع ألعابه الكرواتي لوكا مودريتش ولاعب خط الوسط الألماني توني كروس، اللذين تحوم الشكوك حول مشاركتهما في المباراة، إذ غابا لمدة 3 أسابيع عن الفريق الملكي بداعي الإصابة.

واختار زيدان 24 لاعبا، وسيستبعد 6 لاعبين من القائمة، حين الإعلان عن التشكيلة الأساسية والاحتياطية:

- حراسة المرمى: كيلور نافاس، كيكو كاسيا، لوكا زيدان.

- خط الدفاع: داني كارفاخال، خيسوس فاييخو، سيرجيو راموس، الفرنسي رافائيل فاران، ناتشو هرنانديز، البرازيلي مارسيلو، الفرنسي ثيو هيرنانديز، المغربي أشرف حكيمي.

- خط الوسط: الألماني توني كروس، الكرواتي لوكا مودريتش، البرازيلي كاسيميرو، ماركوس ليورينتي، ماركو أسينسيو، إيسكو، الكرواتي ماثيو كوفاتشيتش، داني سيبايوس.

- خط الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفرنسي كريم بنزيما، الويلزي غاريث بيل، لوكاس فاسكيز، بورخا مايورال.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين، غدا الثلاثاء على ملعب "حديقة الأمراء بباريس".

بينما كان فريق ريال مدريد، حامل اللقب، قد تغلب على الفريق الباريسي (3-1) في لقاء الذهاب، يوم 14 فيفري الماضي، على ملعبه "سانتياغو برنابيو".

 

وكالات
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