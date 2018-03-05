المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج

مكتب قفصة - الشروق اون لاين -عبد الملك زعلاني:

اكد عرفات الهادفي معتمد المظيلة للشروق اون لاين انه تم عقد جلسة بمقر المعتمدية جمعته بممثلين عن تنسيقية المعتصمين بالمظيلة افضت الى اتفاق اولي تضمن عودة نشاط شركة فسفاط قفصة في مختلف وحدات الانتاج واستئناف التفاوض من اجل ايجاد حل جذري ينهي الاحتجاجات القائمة واشار عرفات ان العمل استئنف بالمغسلة عدد 2 وتم تسجيل التحاق العمال بمواقع العمل وفي سياق متصل اكد العديد من المعتصمين ان هذه الخطوة هي مبادرة منهم وللاشارة فان الخيام لا تزال منصوبة في مختلف احياء مدينة المظيلة ومن جهته اضاف الهادفي ان هناك اتصالات على المستوى الجهوي والمركزي من اجل اعادة فتح باب الحوار والتفاوض مع مختلف الاطراف .