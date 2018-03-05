عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية

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تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:
ادى وزير الشؤون الدينية احمد عظوم زيارة الى تطاوين، اليوم الاثنين، حيث اشرف على انعقاد جلسة عمل بمقر الولاية بحضور والي الجهة وعدد من الائمة والوعاظ والخطباء وقام خلالها بتكريم الواعظين المتقاعدين ابني الجهة محمد الغرياني والبشير بن جابر.
كما تم، خلال هذه الجلسة، التطرق لابرز المشاكل التي تعاني منها المساجد في تطاوين خاصة بالارياف كنقص المعدات وادماج السياسة في الدين.
وفي تصريح ل"الشروق اونلاين"، اكد الوزير انه تم انهاء تكليف 15 إماما خطيبا أحدهم من ولاية تطاوين من اعتلاء المنبر بصفة مؤقتة الى ما بعد الانتخابات البلدية القادمة. كما اعلن عظوم، خلال هذه الزيارة انه تم رصد ميزانية 76 الف دينار لتهيئة المساجد بالجهة.
وفي حديثه عن الحج، اوضح الوزير ان التكلفة المرصودة حقيقة وفي اعتباطية مرتبطة بالخدمات، داعيا الى تطبيق القاعدة الشرعية بالقول ان "الحج لمن استطاع اليه سبيلا"
تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:
ادى وزير الشؤون الدينية احمد عظوم زيارة الى تطاوين، اليوم الاثنين، حيث اشرف على انعقاد جلسة عمل بمقر الولاية بحضور والي الجهة وعدد من الائمة والوعاظ والخطباء وقام خلالها بتكريم الواعظين المتقاعدين ابني الجهة محمد الغرياني والبشير بن جابر.
كما تم، خلال هذه الجلسة، التطرق لابرز المشاكل التي تعاني منها المساجد في تطاوين خاصة بالارياف كنقص المعدات وادماج السياسة في الدين.
وفي تصريح ل"الشروق اونلاين"، اكد الوزير انه تم انهاء تكليف 15 إماما خطيبا أحدهم من ولاية تطاوين من اعتلاء المنبر بصفة مؤقتة الى ما بعد الانتخابات البلدية القادمة. كما اعلن عظوم، خلال هذه الزيارة انه تم رصد ميزانية 76 الف دينار لتهيئة المساجد بالجهة.
وفي حديثه عن الحج، اوضح الوزير ان التكلفة المرصودة حقيقة وفي اعتباطية مرتبطة بالخدمات، داعيا الى تطبيق القاعدة الشرعية بالقول ان "الحج لمن استطاع اليه سبيلا"
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018