عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية

تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

ادى وزير الشؤون الدينية احمد عظوم زيارة الى تطاوين، اليوم الاثنين، حيث اشرف على انعقاد جلسة عمل بمقر الولاية بحضور والي الجهة وعدد من الائمة والوعاظ والخطباء وقام خلالها بتكريم الواعظين المتقاعدين ابني الجهة محمد الغرياني والبشير بن جابر.

كما تم، خلال هذه الجلسة، التطرق لابرز المشاكل التي تعاني منها المساجد في تطاوين خاصة بالارياف كنقص المعدات وادماج السياسة في الدين.

وفي تصريح ل"الشروق اونلاين"، اكد الوزير انه تم انهاء تكليف 15 إماما خطيبا أحدهم من ولاية تطاوين من اعتلاء المنبر بصفة مؤقتة الى ما بعد الانتخابات البلدية القادمة. كما اعلن عظوم، خلال هذه الزيارة انه تم رصد ميزانية 76 الف دينار لتهيئة المساجد بالجهة.

وفي حديثه عن الحج، اوضح الوزير ان التكلفة المرصودة حقيقة وفي اعتباطية مرتبطة بالخدمات، داعيا الى تطبيق القاعدة الشرعية بالقول ان "الحج لمن استطاع اليه سبيلا"