الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 05 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله ... جريدة الشروق ليوم الاثنين 05 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018 مراد الطرابلسي يقيم بأحد المؤسسات الاستشفائية العمومية بالتفاصيل والصور: هل سخرت أحلام من خطوبة كاظم الساهر... مدير التغذية ومعتمد بني خداش يكشفان تفاصيل جديدة عن... حاتم بن سالم: الدولة منحت الأساتذة أكثر من 590 مليون دينار... ماطر: إيقاف 3 أشخاص أرغموا "فرنسية" على ممارسة الجنس بمقابل...
الأولى
وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018 | 18:07

اوضحت شؤون وزارة الشباب والرياضة ان المبارزة عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها الماليّة لسنة 2017 المقدّرة ب 240 ألف دينار في إطار برنامجها السنوي، كما تمّ توفير كافة التسهيلات بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي لتمكينها من هذه المنحة بالعملة الصعبة وجاء ذلك في بلاغ اصدرته الوزارة ردا على ما اثارته لاعبة المنتخب الوطني للمبارزة عزة بسباس خلال برنامج رياضي على احدى الاذاعات يوم امس الاحد .

   كما افادت الوزارة انه بخصوص البرنامج الفني لسنة 2018 فقد تم بصفة استثنائية صرف تسبقة بتاريخ 29 ديسمبر 2017 بقيمة 28 ألف دينار بعنوان الدّعم اللوجستي (الإعاشة والإقامة).

   وجاء في البلاغ ايضا انه تمّ بتاريخ 22 فيفري 2018 الإذن بصرف تسبقة ثانية بقيمة 40 ألف دينار بعنوان الدعم اللوجيستي، في انتظار إمضاء عقد بين الجامعة التونسية للمبارزة والرياضيّة المذكورة والذي يعدّ شرطا أساسيا لتحويل المبالغ بالعملة الصعبة ومدّ الوزارة بكافة مؤيدات صرف مبلغ 240 ألف دينار.

واضاف البلاغ انه في إطار متابعة رياضيي النخبة من المستوى العالي، خاصة منهم المقيمين خارج حدود الوطن، تسعى المصالح المختصة بوزارة شؤون الشباب والرياضة إلى توفير أفضل ظروف الإعداد للمشاركة في التظاهرات الرياضية الدولية، وذلك بتوفير الدعم المادي والمعنوي وفق برامج فنية معدة للغرض من قبل الجامعات الرياضية المعنيّة وذلك في إطار عقود أهداف تضبط حقوق الرياضيين وواجباتهم ودعت الوزارة كافة الرياضيين المعنيّين بعقود الأهداف إلى مزيد التنسيق مع الجامعات الرياضية المعنيّة الراجعين لها بالنظر وضرورة التزام الطرفين بكافة واجباتهم وفق العقود المبرمة.

 

وات
تقرؤون أيضا
كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018 السّاعة 21:46
قالت نائبة رئيس مجلس النواب الاتحادي الألماني كلوديا روث، أنها ستبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من...
المزيد >>
إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018 السّاعة 21:40
ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ان رئيس الوزراء الايطالي السابق ماثيو رينزي أعلن مساء يوم الاثنين، عن...
المزيد >>
حالة الطقس ليوم الثلاثاء 06 مارس 2018
05 مارس 2018 السّاعة 21:24
سحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بأقصى الشمال مع أمطار ضعيفة .
المزيد >>
سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018 السّاعة 21:23
مكتب قفصة -الشروق اون لاين- عادل عكرمي: تم صباح اليوم الاثنين 5 مارس تزويد المدرسة الابتدائية القرية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018 | 18:07

اوضحت شؤون وزارة الشباب والرياضة ان المبارزة عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها الماليّة لسنة 2017 المقدّرة ب 240 ألف دينار في إطار برنامجها السنوي، كما تمّ توفير كافة التسهيلات بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي لتمكينها من هذه المنحة بالعملة الصعبة وجاء ذلك في بلاغ اصدرته الوزارة ردا على ما اثارته لاعبة المنتخب الوطني للمبارزة عزة بسباس خلال برنامج رياضي على احدى الاذاعات يوم امس الاحد .

   كما افادت الوزارة انه بخصوص البرنامج الفني لسنة 2018 فقد تم بصفة استثنائية صرف تسبقة بتاريخ 29 ديسمبر 2017 بقيمة 28 ألف دينار بعنوان الدّعم اللوجستي (الإعاشة والإقامة).

   وجاء في البلاغ ايضا انه تمّ بتاريخ 22 فيفري 2018 الإذن بصرف تسبقة ثانية بقيمة 40 ألف دينار بعنوان الدعم اللوجيستي، في انتظار إمضاء عقد بين الجامعة التونسية للمبارزة والرياضيّة المذكورة والذي يعدّ شرطا أساسيا لتحويل المبالغ بالعملة الصعبة ومدّ الوزارة بكافة مؤيدات صرف مبلغ 240 ألف دينار.

واضاف البلاغ انه في إطار متابعة رياضيي النخبة من المستوى العالي، خاصة منهم المقيمين خارج حدود الوطن، تسعى المصالح المختصة بوزارة شؤون الشباب والرياضة إلى توفير أفضل ظروف الإعداد للمشاركة في التظاهرات الرياضية الدولية، وذلك بتوفير الدعم المادي والمعنوي وفق برامج فنية معدة للغرض من قبل الجامعات الرياضية المعنيّة وذلك في إطار عقود أهداف تضبط حقوق الرياضيين وواجباتهم ودعت الوزارة كافة الرياضيين المعنيّين بعقود الأهداف إلى مزيد التنسيق مع الجامعات الرياضية المعنيّة الراجعين لها بالنظر وضرورة التزام الطرفين بكافة واجباتهم وفق العقود المبرمة.

 

وات
تقرؤون أيضا
كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018 السّاعة 21:46
قالت نائبة رئيس مجلس النواب الاتحادي الألماني كلوديا روث، أنها ستبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من...
المزيد >>
إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018 السّاعة 21:40
ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ان رئيس الوزراء الايطالي السابق ماثيو رينزي أعلن مساء يوم الاثنين، عن...
المزيد >>
حالة الطقس ليوم الثلاثاء 06 مارس 2018
05 مارس 2018 السّاعة 21:24
سحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بأقصى الشمال مع أمطار ضعيفة .
المزيد >>
سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018 السّاعة 21:23
مكتب قفصة -الشروق اون لاين- عادل عكرمي: تم صباح اليوم الاثنين 5 مارس تزويد المدرسة الابتدائية القرية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله ... جريدة الشروق ليوم الاثنين 05 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018 مراد الطرابلسي يقيم بأحد المؤسسات الاستشفائية العمومية بالتفاصيل والصور: هل سخرت أحلام من خطوبة كاظم الساهر... مدير التغذية ومعتمد بني خداش يكشفان تفاصيل جديدة عن... حاتم بن سالم: الدولة منحت الأساتذة أكثر من 590 مليون دينار... ماطر: إيقاف 3 أشخاص أرغموا "فرنسية" على ممارسة الجنس بمقابل...
﻿