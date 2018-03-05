وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018

اوضحت شؤون وزارة الشباب والرياضة ان المبارزة عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها الماليّة لسنة 2017 المقدّرة ب 240 ألف دينار في إطار برنامجها السنوي، كما تمّ توفير كافة التسهيلات بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي لتمكينها من هذه المنحة بالعملة الصعبة وجاء ذلك في بلاغ اصدرته الوزارة ردا على ما اثارته لاعبة المنتخب الوطني للمبارزة عزة بسباس خلال برنامج رياضي على احدى الاذاعات يوم امس الاحد .

كما افادت الوزارة انه بخصوص البرنامج الفني لسنة 2018 فقد تم بصفة استثنائية صرف تسبقة بتاريخ 29 ديسمبر 2017 بقيمة 28 ألف دينار بعنوان الدّعم اللوجستي (الإعاشة والإقامة).

وجاء في البلاغ ايضا انه تمّ بتاريخ 22 فيفري 2018 الإذن بصرف تسبقة ثانية بقيمة 40 ألف دينار بعنوان الدعم اللوجيستي، في انتظار إمضاء عقد بين الجامعة التونسية للمبارزة والرياضيّة المذكورة والذي يعدّ شرطا أساسيا لتحويل المبالغ بالعملة الصعبة ومدّ الوزارة بكافة مؤيدات صرف مبلغ 240 ألف دينار.

واضاف البلاغ انه في إطار متابعة رياضيي النخبة من المستوى العالي، خاصة منهم المقيمين خارج حدود الوطن، تسعى المصالح المختصة بوزارة شؤون الشباب والرياضة إلى توفير أفضل ظروف الإعداد للمشاركة في التظاهرات الرياضية الدولية، وذلك بتوفير الدعم المادي والمعنوي وفق برامج فنية معدة للغرض من قبل الجامعات الرياضية المعنيّة وذلك في إطار عقود أهداف تضبط حقوق الرياضيين وواجباتهم ودعت الوزارة كافة الرياضيين المعنيّين بعقود الأهداف إلى مزيد التنسيق مع الجامعات الرياضية المعنيّة الراجعين لها بالنظر وضرورة التزام الطرفين بكافة واجباتهم وفق العقود المبرمة.

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