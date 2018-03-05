بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا

مكتب بنزرت- الشروق اون لاين – ايمان عبد الستار:

عثر مند قليل بجهة العزيب من معتمدية منزل جميل من ولاية بنزرت على تلميذة تبلغ من العمر 19 عاما منتحرة شنقا متاثرة وفق التحريات الاولى بلعبة الحوت الازرق . وقد وجدت الهالكة مشنوقة بعرفتها ونقلت جثتها الى مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت في انتظار عرضها على التشريح.