نشر مشروع قانون الجماعات المحلية على الموقع الرسمي للبرلمان للشروع في قبول مقترحات التعديل

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تم اليوم الاثنين، نشر مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، والانطلاق في قبول مقترحات التعديل بخصوص هذا القانون إلى موفى الأسبوع الحالي، حسب مقتضيات الفصل 121 من النظام الداخلي للبرلمان، وفق ما صرح به رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح محمد الناصر جبيرة ل(وات)
وأضاف جبيرة، أنه تقدم بصفته رئيس اللجنة المتعهدة بمشروع هذا القانون، بمقترح رزنامة عمل إلى رئيس مجلس نواب الشعب، يخصص بمقتضاها الأسبوع القادم لعقد اجتماعات لجنة التوافقات بهدف التوصل إلى أكبر قدر ممكن من التوافق بين مختلف الكتل البرلمانية حول التعديلات المقترحة، مرحجا إمكانية المصادقة على مجلة الجماعات المحلية من قبل الجلسة العامة للمجلس في 4 أفريل القادم، إذا ما قرر مكتب المجلس إحالة مشروع القانون على الجلسة العامة في الأسبوع الثالث من شهر مارس الحالي.
وأفاد بأنه تم إرسال مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية إلى كافة نواب البرلمان منذ يوم الجمعة الماضي، لمنحهم حيزا زمنيا أكبر للاطلاع عليه وإعداد مقترحاتهم التعديلية، بالنظر إلى حجم المجلة الواردة في أكثر من 350 فصلا.
يذكر أن رئيس لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، كان عقد يوم 23 فيفري المنقضي ندوة صحفية، أعلن فيها عن انهاء اللجنة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والمصادقة عليه برمته.
وأوضح بالخصوص، ان مجلة الجماعات المحلية ستكرس خيار الاقتصاد التضامني الاجتماعي، وستعمل على الحد من التفاوت الجهوي وضمان مشاركة أوسع للمواطن، وستمنح الجماعات المحلية سلطة تقرير مصيرها وإقرار الخيارات التنموية التي تتلاءم مع خصوصياتها، مؤكدا ان مساهمات الدولة للجماعات المحلية سيتم توزيعها مع مراعاة مبدأ التمييز الإيجابي وخصوصيات كل الجهات.
تم اليوم الاثنين، نشر مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، والانطلاق في قبول مقترحات التعديل بخصوص هذا القانون إلى موفى الأسبوع الحالي، حسب مقتضيات الفصل 121 من النظام الداخلي للبرلمان، وفق ما صرح به رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح محمد الناصر جبيرة ل(وات)
وأضاف جبيرة، أنه تقدم بصفته رئيس اللجنة المتعهدة بمشروع هذا القانون، بمقترح رزنامة عمل إلى رئيس مجلس نواب الشعب، يخصص بمقتضاها الأسبوع القادم لعقد اجتماعات لجنة التوافقات بهدف التوصل إلى أكبر قدر ممكن من التوافق بين مختلف الكتل البرلمانية حول التعديلات المقترحة، مرحجا إمكانية المصادقة على مجلة الجماعات المحلية من قبل الجلسة العامة للمجلس في 4 أفريل القادم، إذا ما قرر مكتب المجلس إحالة مشروع القانون على الجلسة العامة في الأسبوع الثالث من شهر مارس الحالي.
وأفاد بأنه تم إرسال مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية إلى كافة نواب البرلمان منذ يوم الجمعة الماضي، لمنحهم حيزا زمنيا أكبر للاطلاع عليه وإعداد مقترحاتهم التعديلية، بالنظر إلى حجم المجلة الواردة في أكثر من 350 فصلا.
يذكر أن رئيس لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، كان عقد يوم 23 فيفري المنقضي ندوة صحفية، أعلن فيها عن انهاء اللجنة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والمصادقة عليه برمته.
وأوضح بالخصوص، ان مجلة الجماعات المحلية ستكرس خيار الاقتصاد التضامني الاجتماعي، وستعمل على الحد من التفاوت الجهوي وضمان مشاركة أوسع للمواطن، وستمنح الجماعات المحلية سلطة تقرير مصيرها وإقرار الخيارات التنموية التي تتلاءم مع خصوصياتها، مؤكدا ان مساهمات الدولة للجماعات المحلية سيتم توزيعها مع مراعاة مبدأ التمييز الإيجابي وخصوصيات كل الجهات.
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018