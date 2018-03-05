قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس

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أصدرت جمعية اللاعبين المحترفين للتنس، اليوم الإثنين التصنيف العالمي الجديد، الذي تضمن قفزة معتبرة للبطل التونسي مالك الجزيري، حيث صعد 33 مركزًا، ليدخل مجددًا في نادي المائة لأفضل 100 لاعب في العالم، إذ يحتل المركز 84 عالميًا، برصيد 661 نقطة.
وتعود هذه القفزة الهامة في الترتيب العالمي لمالك الجزيري، لتألقه مؤخرًا في بطولة دبي المفتوحة، حيث حقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى الدور نصف النهائي على إثر إزاحته في الدور الأول المصنف الرابع عالميا، البلغاري جريجور ديمتروف بمجموعتين لمجموعة وفوزه في الدور الثاني على المصنف الـ43 عالميًا الهولندي روبن هاس بمجموعتين دون رد.
وفي الدور الثالث فاز على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف (82 عالميًا) بمجموعتين لمجموعة، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام المصنف الـ23 عالميًا أمام الإسباني روبرتو باوتيستا بمجموعتين دون رد.
يذكر أن مالك الجزيري متواجد حاليا في الصين حيث سيشارك في بطولة زهوهاي التي تبلغ قيمة جوائزها المالية 75 ألف دولار.
أصدرت جمعية اللاعبين المحترفين للتنس، اليوم الإثنين التصنيف العالمي الجديد، الذي تضمن قفزة معتبرة للبطل التونسي مالك الجزيري، حيث صعد 33 مركزًا، ليدخل مجددًا في نادي المائة لأفضل 100 لاعب في العالم، إذ يحتل المركز 84 عالميًا، برصيد 661 نقطة.
وتعود هذه القفزة الهامة في الترتيب العالمي لمالك الجزيري، لتألقه مؤخرًا في بطولة دبي المفتوحة، حيث حقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى الدور نصف النهائي على إثر إزاحته في الدور الأول المصنف الرابع عالميا، البلغاري جريجور ديمتروف بمجموعتين لمجموعة وفوزه في الدور الثاني على المصنف الـ43 عالميًا الهولندي روبن هاس بمجموعتين دون رد.
وفي الدور الثالث فاز على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف (82 عالميًا) بمجموعتين لمجموعة، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام المصنف الـ23 عالميًا أمام الإسباني روبرتو باوتيستا بمجموعتين دون رد.
يذكر أن مالك الجزيري متواجد حاليا في الصين حيث سيشارك في بطولة زهوهاي التي تبلغ قيمة جوائزها المالية 75 ألف دولار.
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018