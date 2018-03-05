قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس

أصدرت جمعية اللاعبين المحترفين للتنس، اليوم الإثنين التصنيف العالمي الجديد، الذي تضمن قفزة معتبرة للبطل التونسي مالك الجزيري، حيث صعد 33 مركزًا، ليدخل مجددًا في نادي المائة لأفضل 100 لاعب في العالم، إذ يحتل المركز 84 عالميًا، برصيد 661 نقطة.

وتعود هذه القفزة الهامة في الترتيب العالمي لمالك الجزيري، لتألقه مؤخرًا في بطولة دبي المفتوحة، حيث حقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى الدور نصف النهائي على إثر إزاحته في الدور الأول المصنف الرابع عالميا، البلغاري جريجور ديمتروف بمجموعتين لمجموعة وفوزه في الدور الثاني على المصنف الـ43 عالميًا الهولندي روبن هاس بمجموعتين دون رد.

وفي الدور الثالث فاز على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف (82 عالميًا) بمجموعتين لمجموعة، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام المصنف الـ23 عالميًا أمام الإسباني روبرتو باوتيستا بمجموعتين دون رد.

يذكر أن مالك الجزيري متواجد حاليا في الصين حيث سيشارك في بطولة زهوهاي التي تبلغ قيمة جوائزها المالية 75 ألف دولار.