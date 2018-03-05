تعهدت بها الفرقة المركزية الجنائية بالقرجاني: مباشرة أبحاث تحقيقية ضد معتصمي الحوض المنجمي

-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018
أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة (وات) بأنّ النّيابة العمومية بهذه المحكمة وبناء على شكاوى تقدّمت بها شركة فسفاط قفصة ضدّ المجموعات المعطّلة لإنتاج الفسفاط ونقله، باشرت اليوم الاثنين أبحاثا تحقيقية تعهّدت بها الفرقة المركزية للابحاث الجنائية بالقرجاني في تونس العاصمة. وتتعلّق هذه الابحاث بتعطيل حرّية العمل وقطع السّبل العمومية والإضرار بملك الغير.
وأوضح هذا المصدر القضائي أنّ شركة فسفاط قفصة، وهي شركة مختصّة في استخراج وإنتاج الفسفاط قد تقدّمت بمجموعة من الشكاوي الجزائية ضدّ المجموعات التي تعطّل عمل مختلف منشآت شركة فسفاط قفصة بالمعتمديات المنجمية وهي المتلوي والمظيلة وأمّ العرائس والرديف.
وتجدر الاشارة في هذا السّياق إلى أن احتجاجات واعتصامات تنفّذها منذ 20 جانفي الماضي مجموعات من المحتجين على مناظرة أنجزتها شركة فسفاط قفصة لانتداب 1700 عون تنفيذ، قد تسبّبت في شلل تامّ لنشاط هذه الشركة في استخراج الفسفاط وإنتاجه ونقله . وأشار وكيل الجمهورية إلى أنه بالاضافة إلى ذلك هناك قضايا مرفوعة ضدّ مجموعات أخرى من معطّلي الانتاج وتعهّدت بها فرقة الشرطة العدلية بالمتلوي وفرقة الابحاث والتفتيشات التابعة للحرس الوطني بالمتلوي.
ويجدر التذكير في هذا السياق أن رئيس الحكومة قد كلّف السبت الماضي وزير العدل بالقيام الفوري بالتتبّعات العدلية ضدّ كلّ من يخرق القانون ويعمد إلى تعطيل الانتاج ونقله حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة .
أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة (وات) بأنّ النّيابة العمومية بهذه المحكمة وبناء على شكاوى تقدّمت بها شركة فسفاط قفصة ضدّ المجموعات المعطّلة لإنتاج الفسفاط ونقله، باشرت اليوم الاثنين أبحاثا تحقيقية تعهّدت بها الفرقة المركزية للابحاث الجنائية بالقرجاني في تونس العاصمة. وتتعلّق هذه الابحاث بتعطيل حرّية العمل وقطع السّبل العمومية والإضرار بملك الغير.
وأوضح هذا المصدر القضائي أنّ شركة فسفاط قفصة، وهي شركة مختصّة في استخراج وإنتاج الفسفاط قد تقدّمت بمجموعة من الشكاوي الجزائية ضدّ المجموعات التي تعطّل عمل مختلف منشآت شركة فسفاط قفصة بالمعتمديات المنجمية وهي المتلوي والمظيلة وأمّ العرائس والرديف.
وتجدر الاشارة في هذا السّياق إلى أن احتجاجات واعتصامات تنفّذها منذ 20 جانفي الماضي مجموعات من المحتجين على مناظرة أنجزتها شركة فسفاط قفصة لانتداب 1700 عون تنفيذ، قد تسبّبت في شلل تامّ لنشاط هذه الشركة في استخراج الفسفاط وإنتاجه ونقله . وأشار وكيل الجمهورية إلى أنه بالاضافة إلى ذلك هناك قضايا مرفوعة ضدّ مجموعات أخرى من معطّلي الانتاج وتعهّدت بها فرقة الشرطة العدلية بالمتلوي وفرقة الابحاث والتفتيشات التابعة للحرس الوطني بالمتلوي.
ويجدر التذكير في هذا السياق أن رئيس الحكومة قد كلّف السبت الماضي وزير العدل بالقيام الفوري بالتتبّعات العدلية ضدّ كلّ من يخرق القانون ويعمد إلى تعطيل الانتاج ونقله حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة .
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018