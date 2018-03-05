السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!

كشف أسامة محمد الشعيبي، سفير المملكة في إندونيسيا، مفاجأة عن “سعودي” متزوج من أكثر من امرأة إندونيسية، ولديه 40 طفلاً.

وفي ضوء ذلك، طالب الشعيبي بقانون يجبر الأب السعودي، بتحسين وضع أولاده في مثل هذه الحالات، قائلا: توصلنا إلى أب في غيبوبة، ومتزوج من أكثر من امرأة، ولدية 40 طفلا”، مبينا أن “هذه القصة تحكي مأساة، وتعظ الآخرين حول حكايات مماثلة ضحيتها أطفال لا ذنب لهم”.

جاء ذلك لدى استقبال سفير المملكة في جاكرتا في مقر السفارة اليوم الاثنين الطفلة هيفاء سلطان الحربي ووالدتها، بحسب ما ذكرته الـ “العربية “.

وبين الشعيبي أن والدة الطفلة حضرت للسفارة دون أن تمتلك أي أوراق ثبوتية أو وثائق، ولم تقدم أي أوراق تثبت زواجها من والد الفتاة، ولا نعلم إذا كانت قد أخفت هذه الوثائق خوفاً من فقدانها للطفلة.

وأكد الشعيبي أن السفارة قامت بإعطاء الطفلة مصروفا ماليا لتحسين وضعها الاجتماعي وتوفي احتياجاتها من السكن والملابس، في حين يتم البحث على كافة الوثائق قبل 9 سنوات، للتأكد من قصة وفاة الزوج، مبيناً أن هناك تضاربا في حديثها عن سيناريو الوفاة، وسط تخوف الأم من أخذ الطفلة منها.

وكالات