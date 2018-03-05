الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 05 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله ... جريدة الشروق ليوم الاثنين 05 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018 مراد الطرابلسي يقيم بأحد المؤسسات الاستشفائية العمومية بالتفاصيل والصور: هل سخرت أحلام من خطوبة كاظم الساهر... مدير التغذية ومعتمد بني خداش يكشفان تفاصيل جديدة عن... حاتم بن سالم: الدولة منحت الأساتذة أكثر من 590 مليون دينار... ماطر: إيقاف 3 أشخاص أرغموا "فرنسية" على ممارسة الجنس بمقابل...
الأولى
السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018 | 17:00

كشف أسامة محمد الشعيبي، سفير المملكة في إندونيسيا، مفاجأة عن “سعودي” متزوج من أكثر من امرأة إندونيسية، ولديه 40 طفلاً.

وفي ضوء ذلك، طالب الشعيبي بقانون يجبر الأب السعودي، بتحسين وضع أولاده في مثل هذه الحالات، قائلا: توصلنا إلى أب في غيبوبة، ومتزوج من أكثر من امرأة، ولدية 40 طفلا”، مبينا أن “هذه القصة تحكي مأساة، وتعظ الآخرين حول حكايات مماثلة ضحيتها أطفال لا ذنب لهم”.

جاء ذلك لدى استقبال سفير المملكة في جاكرتا في مقر السفارة اليوم الاثنين الطفلة هيفاء سلطان الحربي ووالدتها، بحسب ما ذكرته الـ “العربية “.

وبين الشعيبي أن والدة الطفلة حضرت للسفارة دون أن تمتلك أي أوراق ثبوتية أو وثائق، ولم تقدم أي أوراق تثبت زواجها من والد الفتاة، ولا نعلم إذا كانت قد أخفت هذه الوثائق خوفاً من فقدانها للطفلة.

وأكد الشعيبي أن السفارة قامت بإعطاء الطفلة مصروفا ماليا لتحسين وضعها الاجتماعي وتوفي احتياجاتها من السكن والملابس، في حين يتم البحث على كافة الوثائق قبل 9 سنوات، للتأكد من قصة وفاة الزوج، مبيناً أن هناك تضاربا في حديثها عن سيناريو الوفاة، وسط تخوف الأم من أخذ الطفلة منها.

 

وكالات
تقرؤون أيضا
كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018 السّاعة 21:46
قالت نائبة رئيس مجلس النواب الاتحادي الألماني كلوديا روث، أنها ستبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من...
المزيد >>
إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018 السّاعة 21:40
ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ان رئيس الوزراء الايطالي السابق ماثيو رينزي أعلن مساء يوم الاثنين، عن...
المزيد >>
حالة الطقس ليوم الثلاثاء 06 مارس 2018
05 مارس 2018 السّاعة 21:24
سحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بأقصى الشمال مع أمطار ضعيفة .
المزيد >>
سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018 السّاعة 21:23
مكتب قفصة -الشروق اون لاين- عادل عكرمي: تم صباح اليوم الاثنين 5 مارس تزويد المدرسة الابتدائية القرية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018 | 17:00

كشف أسامة محمد الشعيبي، سفير المملكة في إندونيسيا، مفاجأة عن “سعودي” متزوج من أكثر من امرأة إندونيسية، ولديه 40 طفلاً.

وفي ضوء ذلك، طالب الشعيبي بقانون يجبر الأب السعودي، بتحسين وضع أولاده في مثل هذه الحالات، قائلا: توصلنا إلى أب في غيبوبة، ومتزوج من أكثر من امرأة، ولدية 40 طفلا”، مبينا أن “هذه القصة تحكي مأساة، وتعظ الآخرين حول حكايات مماثلة ضحيتها أطفال لا ذنب لهم”.

جاء ذلك لدى استقبال سفير المملكة في جاكرتا في مقر السفارة اليوم الاثنين الطفلة هيفاء سلطان الحربي ووالدتها، بحسب ما ذكرته الـ “العربية “.

وبين الشعيبي أن والدة الطفلة حضرت للسفارة دون أن تمتلك أي أوراق ثبوتية أو وثائق، ولم تقدم أي أوراق تثبت زواجها من والد الفتاة، ولا نعلم إذا كانت قد أخفت هذه الوثائق خوفاً من فقدانها للطفلة.

وأكد الشعيبي أن السفارة قامت بإعطاء الطفلة مصروفا ماليا لتحسين وضعها الاجتماعي وتوفي احتياجاتها من السكن والملابس، في حين يتم البحث على كافة الوثائق قبل 9 سنوات، للتأكد من قصة وفاة الزوج، مبيناً أن هناك تضاربا في حديثها عن سيناريو الوفاة، وسط تخوف الأم من أخذ الطفلة منها.

 

وكالات
تقرؤون أيضا
كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018 السّاعة 21:46
قالت نائبة رئيس مجلس النواب الاتحادي الألماني كلوديا روث، أنها ستبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من...
المزيد >>
إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018 السّاعة 21:40
ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ان رئيس الوزراء الايطالي السابق ماثيو رينزي أعلن مساء يوم الاثنين، عن...
المزيد >>
حالة الطقس ليوم الثلاثاء 06 مارس 2018
05 مارس 2018 السّاعة 21:24
سحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بأقصى الشمال مع أمطار ضعيفة .
المزيد >>
سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018 السّاعة 21:23
مكتب قفصة -الشروق اون لاين- عادل عكرمي: تم صباح اليوم الاثنين 5 مارس تزويد المدرسة الابتدائية القرية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله ... جريدة الشروق ليوم الاثنين 05 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018 مراد الطرابلسي يقيم بأحد المؤسسات الاستشفائية العمومية بالتفاصيل والصور: هل سخرت أحلام من خطوبة كاظم الساهر... مدير التغذية ومعتمد بني خداش يكشفان تفاصيل جديدة عن... حاتم بن سالم: الدولة منحت الأساتذة أكثر من 590 مليون دينار... ماطر: إيقاف 3 أشخاص أرغموا "فرنسية" على ممارسة الجنس بمقابل...
﻿