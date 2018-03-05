تطاوين الشمالية: التلاميذ يضربون بسبب اشهار تلميذ سكينا في وجه زميلته

تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

توقفت، اليوم الاثنين، الدروس بالمدرسة الابتدائية العهد الجديد بحي المهرجان من معتمدية تطاوين الشمالية باستثناء قسم السنة الاولى وذلك بعد امتناع التلاميذ عن الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب حادثة اشهار تلميذ بالمدرسة لسكين في وجه زميلته.

واكد احد الاولياء، في تصريح ل"الشروق اون لاين" ان هذه الحادثة خلفت حالة من الفزع والرعب في صفوف جميع تلاميذ المدرسة، مطلقين صيحة فزع بسبب هذه التجاوزات التي تهدد حياة ابنائهم وساهمت في توتير مسار دراستهم ومطالبين بتدخل السلط المعنية وتحركها.