تطاوين الشمالية: التلاميذ يضربون بسبب اشهار تلميذ سكينا في وجه زميلته

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تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:
توقفت، اليوم الاثنين، الدروس بالمدرسة الابتدائية العهد الجديد بحي المهرجان من معتمدية تطاوين الشمالية باستثناء قسم السنة الاولى وذلك بعد امتناع التلاميذ عن الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب حادثة اشهار تلميذ بالمدرسة لسكين في وجه زميلته.
واكد احد الاولياء، في تصريح ل"الشروق اون لاين" ان هذه الحادثة خلفت حالة من الفزع والرعب في صفوف جميع تلاميذ المدرسة، مطلقين صيحة فزع بسبب هذه التجاوزات التي تهدد حياة ابنائهم وساهمت في توتير مسار دراستهم ومطالبين بتدخل السلط المعنية وتحركها.
تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:
توقفت، اليوم الاثنين، الدروس بالمدرسة الابتدائية العهد الجديد بحي المهرجان من معتمدية تطاوين الشمالية باستثناء قسم السنة الاولى وذلك بعد امتناع التلاميذ عن الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب حادثة اشهار تلميذ بالمدرسة لسكين في وجه زميلته.
واكد احد الاولياء، في تصريح ل"الشروق اون لاين" ان هذه الحادثة خلفت حالة من الفزع والرعب في صفوف جميع تلاميذ المدرسة، مطلقين صيحة فزع بسبب هذه التجاوزات التي تهدد حياة ابنائهم وساهمت في توتير مسار دراستهم ومطالبين بتدخل السلط المعنية وتحركها.
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018