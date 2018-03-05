العثور على 30 شخصا تعرّضوا للضياع أثناء قيامهم برحلة ترفيهية بأحد جبال الحمامات

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان 30 شخصا تعرضوا يوم امس 4 مارس 2018 على الساعة 16.45 للضياع بغابة جبل "حمام بنت الجديدي" معتمدية الحمامات ولاية نابل وذلك أثناء قيامهم بجولة ترفيهية بالمكان.

وبتمشيط الجبل المذكور من طرف وحدات الحرس الوطني بالمكان رفقة أعوان الحماية تم العثور على كامل المجموعة بصحة جيدة ما عدى إمرأة عمرها 42 سنة تم نقلها إلى المستشفى الجهوي بنابل لتلقي الإسعافات بعد تعرضها للإجهاد.