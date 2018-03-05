كرة اليد: نتائج قرعة البطولة العربية للاندية الفائزة بالكاس

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

الشروق اون لاين - منير الزوابي:

احتضنت مدينة صفاقس منذ قليل قرعة البطولة العربية للأندية الفائزة بالكأس التي ينظمها نادي ساقية الزيت من 15 الى 25 مارس الجاري بمشاركة 12 فريقا في الرجال و5 فرق في السيدات.

وقد اختار الفريق المنظم نادي ساقية الزيت اللعب في المجموعة الثانية فيما سيلعب نادي كرة اليد بجمّال في المجموعة الاولى وقد اسفرت القرعة عن المجموعتين التاليتين:

ذكور :

المجموعة الاولى:

نادي كرة اليد بجمال - الغرافة القطري - الشرطة العراقي - اهلي طرابلس الليبي - عين التوتة الجزائري - مولودية وجدة المغربي

المجموعة الثانية

نادي ساقية الزيت - قطر القطري - اهلي جدة السعودي - اتحاد طرابلس الليبي - ترجي ارزيو الجزائري - اهلي سداب العماني.

وستدور دورة الاناث في شكل بطولة تلعب بين الفرق الخمسة التالية:

الجمعية النسائية بقسنطينة ( الجزائر) - النادي الإفريقي (تونس) - النادي الرياضي القسنطيني (الجزائر) - نادي الأبيار (الجزائر) - الجمعية النسائية بصفاقس (تونس).