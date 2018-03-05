الشاهد يلتقي الطبوبي في قصر الحكومة

جرى عشية اليوم لقاء بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بقصر الحكومة بالقصبة ، تم خلاله تناول الوضع العام في البلاد و أهم الملفات الاجتماعية المطروحة والتي تستوجب الحلول حسب ما نشرته الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل منذ قليل.