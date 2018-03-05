القصر: الاتحاد المحلي للشغل يطالب بالتنمية والتشغيل وبعودة قطار المسافرين

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مكتب قفصة -الشروق اون لاين - عبد الملك زعلاني:
اصدر اليوم الاتحاد المحلي للشغل بالقصر بيانا تضمن عديد النقاط الخاصة بالتنمية والتشغيل منها تبني مطالب شباب المدينة وحقهم في التشغيل واحداث دار للخدمات وتركيز برنامج تنموي من خلال تنويع النسيج الاقتصادي وقد طالب الاتحاد المحلي للشغل بعودة قطار المسافرين ونقل الفسفاط عبر الارتال وتسديد الشغورات الحاصلة في مختلف محطات منطقة الجنوب الغربي . وشدد على منع مرور شاحنات نقل الفسفاط نهائيا من وسط المدينة والتي تسببت في الوضعية الكارثية للبنية التحتية والبيئية والصحية وحوادث الطرقات هذا وتضمن البيان ايضا احداث ابار عميقة بواحات القصر ولآلة وعمرة بالإضافة الى المطالبة بمستشفى محلي و توفير الامن بمحيط المؤسسات التربوية وبعث مدرسة اعدادية ثانية وتسوية وضعية عمال الحضائر وتفعيل القانون الاساسي لشركة البيئة والغراسات وللإشارة فان مدينة القصر شهدت الاسبوع الماضي تحركات احتجاجية واعتصام امام مقر المعتمدية كما هدد الاهالي بيوم غضب واضراب عام على خلفية تردي الاوضاع بالمدينة التي تعاني عديد النواقص في مختلف القطاعات والمجالات .
مكتب قفصة -الشروق اون لاين - عبد الملك زعلاني:
اصدر اليوم الاتحاد المحلي للشغل بالقصر بيانا تضمن عديد النقاط الخاصة بالتنمية والتشغيل منها تبني مطالب شباب المدينة وحقهم في التشغيل واحداث دار للخدمات وتركيز برنامج تنموي من خلال تنويع النسيج الاقتصادي وقد طالب الاتحاد المحلي للشغل بعودة قطار المسافرين ونقل الفسفاط عبر الارتال وتسديد الشغورات الحاصلة في مختلف محطات منطقة الجنوب الغربي . وشدد على منع مرور شاحنات نقل الفسفاط نهائيا من وسط المدينة والتي تسببت في الوضعية الكارثية للبنية التحتية والبيئية والصحية وحوادث الطرقات هذا وتضمن البيان ايضا احداث ابار عميقة بواحات القصر ولآلة وعمرة بالإضافة الى المطالبة بمستشفى محلي و توفير الامن بمحيط المؤسسات التربوية وبعث مدرسة اعدادية ثانية وتسوية وضعية عمال الحضائر وتفعيل القانون الاساسي لشركة البيئة والغراسات وللإشارة فان مدينة القصر شهدت الاسبوع الماضي تحركات احتجاجية واعتصام امام مقر المعتمدية كما هدد الاهالي بيوم غضب واضراب عام على خلفية تردي الاوضاع بالمدينة التي تعاني عديد النواقص في مختلف القطاعات والمجالات .
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018