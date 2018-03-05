القصر: الاتحاد المحلي للشغل يطالب بالتنمية والتشغيل وبعودة قطار المسافرين

مكتب قفصة -الشروق اون لاين - عبد الملك زعلاني:

اصدر اليوم الاتحاد المحلي للشغل بالقصر بيانا تضمن عديد النقاط الخاصة بالتنمية والتشغيل منها تبني مطالب شباب المدينة وحقهم في التشغيل واحداث دار للخدمات وتركيز برنامج تنموي من خلال تنويع النسيج الاقتصادي وقد طالب الاتحاد المحلي للشغل بعودة قطار المسافرين ونقل الفسفاط عبر الارتال وتسديد الشغورات الحاصلة في مختلف محطات منطقة الجنوب الغربي . وشدد على منع مرور شاحنات نقل الفسفاط نهائيا من وسط المدينة والتي تسببت في الوضعية الكارثية للبنية التحتية والبيئية والصحية وحوادث الطرقات هذا وتضمن البيان ايضا احداث ابار عميقة بواحات القصر ولآلة وعمرة بالإضافة الى المطالبة بمستشفى محلي و توفير الامن بمحيط المؤسسات التربوية وبعث مدرسة اعدادية ثانية وتسوية وضعية عمال الحضائر وتفعيل القانون الاساسي لشركة البيئة والغراسات وللإشارة فان مدينة القصر شهدت الاسبوع الماضي تحركات احتجاجية واعتصام امام مقر المعتمدية كما هدد الاهالي بيوم غضب واضراب عام على خلفية تردي الاوضاع بالمدينة التي تعاني عديد النواقص في مختلف القطاعات والمجالات .