الرديف: وقفة احتجاجية لأعوان شركة الفسفاط وبيان نقابي مساند

مكتب قفصة -الشروق اون لاين - بوعلي كرامتي:

نفذ صبيحة اليوم اعوان شركة فسفاط قفصة وقفة احتجاجية بالمقر الاجتماعي للشركة بالرديف وذلك للمطالبة بإيجاد حلول عاجلة لاستئناف نشاط الشركة المعطل منذ ما يزيد عن الشهر مما جعل شبح الافلاس يخيم عليها وهو ما يعني امكانية فقدان الآلاف لمورد رزقهم وفي ذات السياق اصدرت النقابات الاساسية بالرديف يوم الاحد 4 مارس 2017 بيان مساندة لاعوان شركة فسفاط قفصة في مطالبتهم بايجاد حل للازمة التي تعرفها الشركة اليوم حيث دعوا فيه الى ضرورة اقرار خطة تنموية حقيقية ومتكاملة للجهة بما يجنب شركة الفسفاط تحمل وزر المطلبية المتعلقة بالتنمية والتشغيل كما عبروا عن رفضهم المطلق للمساس بأجور العمال خاصة وانه لا ذنب لهم فيما يحصل اليوم من تعطيل للنشاط بسبب جملة من الاعتصامات التي ينفذها عدد من شباب المنطقة .