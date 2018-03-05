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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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الرديف: وقفة احتجاجية لأعوان شركة الفسفاط وبيان نقابي مساند
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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الأولى
الرديف: وقفة احتجاجية لأعوان شركة الفسفاط وبيان نقابي مساند
05 مارس 2018 | 15:43

مكتب قفصة -الشروق اون لاين - بوعلي كرامتي:

نفذ صبيحة اليوم اعوان شركة فسفاط قفصة وقفة احتجاجية بالمقر الاجتماعي للشركة بالرديف وذلك للمطالبة بإيجاد حلول عاجلة لاستئناف نشاط الشركة المعطل منذ ما يزيد عن الشهر مما جعل شبح الافلاس يخيم عليها وهو ما يعني امكانية فقدان الآلاف لمورد رزقهم وفي ذات السياق اصدرت النقابات الاساسية بالرديف يوم الاحد 4 مارس 2017 بيان مساندة لاعوان شركة فسفاط قفصة في مطالبتهم بايجاد حل للازمة التي تعرفها الشركة اليوم حيث دعوا فيه الى ضرورة اقرار خطة تنموية حقيقية ومتكاملة للجهة بما يجنب شركة الفسفاط تحمل وزر المطلبية المتعلقة بالتنمية والتشغيل كما عبروا عن رفضهم المطلق للمساس بأجور العمال خاصة وانه لا ذنب لهم فيما يحصل اليوم من تعطيل للنشاط بسبب جملة من الاعتصامات التي ينفذها عدد من شباب المنطقة .

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الأولى
الرديف: وقفة احتجاجية لأعوان شركة الفسفاط وبيان نقابي مساند
05 مارس 2018 | 15:43

مكتب قفصة -الشروق اون لاين - بوعلي كرامتي:

نفذ صبيحة اليوم اعوان شركة فسفاط قفصة وقفة احتجاجية بالمقر الاجتماعي للشركة بالرديف وذلك للمطالبة بإيجاد حلول عاجلة لاستئناف نشاط الشركة المعطل منذ ما يزيد عن الشهر مما جعل شبح الافلاس يخيم عليها وهو ما يعني امكانية فقدان الآلاف لمورد رزقهم وفي ذات السياق اصدرت النقابات الاساسية بالرديف يوم الاحد 4 مارس 2017 بيان مساندة لاعوان شركة فسفاط قفصة في مطالبتهم بايجاد حل للازمة التي تعرفها الشركة اليوم حيث دعوا فيه الى ضرورة اقرار خطة تنموية حقيقية ومتكاملة للجهة بما يجنب شركة الفسفاط تحمل وزر المطلبية المتعلقة بالتنمية والتشغيل كما عبروا عن رفضهم المطلق للمساس بأجور العمال خاصة وانه لا ذنب لهم فيما يحصل اليوم من تعطيل للنشاط بسبب جملة من الاعتصامات التي ينفذها عدد من شباب المنطقة .

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05 مارس 2018 السّاعة 21:46
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إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018 السّاعة 21:40
ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ان رئيس الوزراء الايطالي السابق ماثيو رينزي أعلن مساء يوم الاثنين، عن...
المزيد >>
حالة الطقس ليوم الثلاثاء 06 مارس 2018
05 مارس 2018 السّاعة 21:24
سحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بأقصى الشمال مع أمطار ضعيفة .
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سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018 السّاعة 21:23
مكتب قفصة -الشروق اون لاين- عادل عكرمي: تم صباح اليوم الاثنين 5 مارس تزويد المدرسة الابتدائية القرية...
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عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
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