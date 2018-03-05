مدير التغذية ومعتمد بني خداش يكشفان تفاصيل جديدة عن "سجين" المغارة محمد الخرشوفي

تونس- الشروق اون لاين- سهام السعيدي: أكّد المدير العام للمعهد الوطني للتغذية نورالدين بن ناصف في تصريح للشروق اون لاين انه تم القيام بتشخيص صحي مدقّق لحالة المواطن محمد الخرشوفي الذي تم العثور عليه مؤخّرا في "مغارة" بمنطقة بن خداش من ولاية مدنين .

وكشف بن ناصف أنّ نتائج الفحوصات البيولوجية الاولية اثبتت انها سليمة وأن الرجل لا يعاني من أي مرض وراثي ويتغذى بصفة جيّدة ولا يستحق مكمّلات غذائية، وفق قوله.

واشار المدير العام الى أنّ هذا الرجل يعيش في عزلة تامة عن المجتمع و يحبذ العزلة والظلام ويعاني من سوء التغذية مشددا على ضرورة الاحاطة الاجتماعية و النفسية به .

وقال مدير المعهد ان محمد الخرشوفي أصيل ولاية مدنين ويبلغ من العمر تقريبا 50 سنة ويزن 14 كغ و 600 غ تقريبا ويبلغ طوله 1:30 متر وقد تم إيواءه يوم السبت الماضي بمستشفى معهد التغذية بالعاصمة

وأفاد المدير العام للمعهد الوطني للتغذية انه سيتم تخصيص اخصائي في العلاج الطبيعي لمتابعة حالته مؤكّدا أنه على المستوى الجسدي ليس له مبدئيا مشاكل كبيرة .

من جهته، اكد معتمد بن خداش منير الطريفي في تصريح للشروق اون لاين ان محمد الخرشوفي يتمتّع بمنحة المعوزين وان السلطات المعنية مكّنت شقيقته من هذه المنحة من أجل الاعتناء به .

واضاف المعتمد ان الخرشوفي يتمتّع بالإعانات بصفة مستمرة لكن شقيقته تتعمّد وضعه في "الحوش الحفري" الذي عثر عليه داخله قرب منزل شقيقته في منطقة جبلية، وفق قوله.

وافاد المعتمد ان أخت محمد الخرشوفي لديها ايضا 2 ابناء معاقين ولم توفّق في الاعتناء بهم خاصة و أن شقيقها يتحرك كثيرا ويتطلب رعاية خاصة، حسب تصريحه .

ونفى معتمد بن خداش ما راج من اخبار حول العثور على المواطن محمّد الخرشوفي في كهف وهو يتغذّى على الديدان .

واكد المعتمد أن السلطات الجهوية ستقوم بنقل هذا المواطن الى احد مراكز الرعاية الخاصة بتونس.

وكانت شقيقة محمد الخرشوفي افادت في تصريح اعلامي أنها لم تجد مكاناً يأوي شقيقها ولم تتخل عنه. واوضحت أن محمد بقي بالمغارة على بعد بضعة أمتار من بيتها.