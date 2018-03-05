المنزه: القبض على شخصين من أجل التحيل

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناءً على معلومات، تمكنت يوم 03 مارس 2018 وحدات منطقة الأمن الوطني بالمنزه من القبض على شخصين عمرهما 49 و61 سنة تعمد أحدهما التحيل على صاحب محل بيع مواد بناء وشراء سلع مقابل صك بنكي لا يخصه إذ تعمد شراء دفتر صكوك بنكية من شخص وأصبح يستغلها في التحيل كما يتعمد الإدلاء بهوية مزيفة، وبمزيد التحري معه تبين وأنه محل 09 مناشير تفتيش لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من أجل اصدار صكوك دون رصيد. كما تم حجز مجموعة من الوثائق لديه متمثلة في وصولات ومعاليم جبائية ومعرف جبائي وأختام لشركة كلها مفتعلة يستغلها في عمليات التحيل.

وبالتحري مع الشخص الثاني الذي تبين أنه من ذوي السوابق العدلية في التحيل، اعترف بتوليه المشاركة في عملية التحيل وذلك بمساعدة المعني في تأمين وسيلة لنقل السلع.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل "التحيل وتدليس شيكات ووثائق إدارية" و"الإدلاء بهوية مزيفة" و"إيقاف مفتش عنه" وإحالتهما على الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية لمواصلة الأبحاث، كما تم حجز السلع وإرجاعها إلى صاحبها.