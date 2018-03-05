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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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المنزه: القبض على شخصين من أجل التحيل
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الأولى
المنزه: القبض على شخصين من أجل التحيل
05 مارس 2018 | 16:34

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناءً على معلومات، تمكنت يوم 03 مارس 2018 وحدات منطقة الأمن الوطني بالمنزه من القبض على شخصين عمرهما 49 و61 سنة تعمد أحدهما التحيل على صاحب محل بيع مواد بناء وشراء سلع مقابل صك بنكي لا يخصه إذ تعمد شراء دفتر صكوك بنكية من شخص وأصبح يستغلها في التحيل كما يتعمد الإدلاء بهوية مزيفة، وبمزيد التحري معه تبين وأنه محل 09 مناشير تفتيش لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من أجل اصدار صكوك دون رصيد. كما تم حجز مجموعة من الوثائق لديه متمثلة في وصولات ومعاليم جبائية ومعرف جبائي وأختام لشركة كلها مفتعلة يستغلها في عمليات التحيل.

وبالتحري مع الشخص الثاني الذي تبين أنه من ذوي السوابق العدلية في التحيل، اعترف بتوليه المشاركة في عملية التحيل وذلك بمساعدة المعني في تأمين وسيلة لنقل السلع.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل "التحيل وتدليس شيكات ووثائق إدارية" و"الإدلاء بهوية مزيفة" و"إيقاف مفتش عنه" وإحالتهما على الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية لمواصلة الأبحاث، كما تم حجز السلع وإرجاعها إلى صاحبها.

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الأولى
المنزه: القبض على شخصين من أجل التحيل
05 مارس 2018 | 16:34

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناءً على معلومات، تمكنت يوم 03 مارس 2018 وحدات منطقة الأمن الوطني بالمنزه من القبض على شخصين عمرهما 49 و61 سنة تعمد أحدهما التحيل على صاحب محل بيع مواد بناء وشراء سلع مقابل صك بنكي لا يخصه إذ تعمد شراء دفتر صكوك بنكية من شخص وأصبح يستغلها في التحيل كما يتعمد الإدلاء بهوية مزيفة، وبمزيد التحري معه تبين وأنه محل 09 مناشير تفتيش لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من أجل اصدار صكوك دون رصيد. كما تم حجز مجموعة من الوثائق لديه متمثلة في وصولات ومعاليم جبائية ومعرف جبائي وأختام لشركة كلها مفتعلة يستغلها في عمليات التحيل.

وبالتحري مع الشخص الثاني الذي تبين أنه من ذوي السوابق العدلية في التحيل، اعترف بتوليه المشاركة في عملية التحيل وذلك بمساعدة المعني في تأمين وسيلة لنقل السلع.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل "التحيل وتدليس شيكات ووثائق إدارية" و"الإدلاء بهوية مزيفة" و"إيقاف مفتش عنه" وإحالتهما على الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية لمواصلة الأبحاث، كما تم حجز السلع وإرجاعها إلى صاحبها.

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05 مارس 2018 السّاعة 21:46
قالت نائبة رئيس مجلس النواب الاتحادي الألماني كلوديا روث، أنها ستبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من...
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إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018 السّاعة 21:40
ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ان رئيس الوزراء الايطالي السابق ماثيو رينزي أعلن مساء يوم الاثنين، عن...
المزيد >>
حالة الطقس ليوم الثلاثاء 06 مارس 2018
05 مارس 2018 السّاعة 21:24
سحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بأقصى الشمال مع أمطار ضعيفة .
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سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018 السّاعة 21:23
مكتب قفصة -الشروق اون لاين- عادل عكرمي: تم صباح اليوم الاثنين 5 مارس تزويد المدرسة الابتدائية القرية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
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