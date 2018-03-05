المنزه: القبض على شخصين من أجل التحيل

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قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناءً على معلومات، تمكنت يوم 03 مارس 2018 وحدات منطقة الأمن الوطني بالمنزه من القبض على شخصين عمرهما 49 و61 سنة تعمد أحدهما التحيل على صاحب محل بيع مواد بناء وشراء سلع مقابل صك بنكي لا يخصه إذ تعمد شراء دفتر صكوك بنكية من شخص وأصبح يستغلها في التحيل كما يتعمد الإدلاء بهوية مزيفة، وبمزيد التحري معه تبين وأنه محل 09 مناشير تفتيش لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من أجل اصدار صكوك دون رصيد. كما تم حجز مجموعة من الوثائق لديه متمثلة في وصولات ومعاليم جبائية ومعرف جبائي وأختام لشركة كلها مفتعلة يستغلها في عمليات التحيل.
وبالتحري مع الشخص الثاني الذي تبين أنه من ذوي السوابق العدلية في التحيل، اعترف بتوليه المشاركة في عملية التحيل وذلك بمساعدة المعني في تأمين وسيلة لنقل السلع.
بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل "التحيل وتدليس شيكات ووثائق إدارية" و"الإدلاء بهوية مزيفة" و"إيقاف مفتش عنه" وإحالتهما على الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية لمواصلة الأبحاث، كما تم حجز السلع وإرجاعها إلى صاحبها.
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناءً على معلومات، تمكنت يوم 03 مارس 2018 وحدات منطقة الأمن الوطني بالمنزه من القبض على شخصين عمرهما 49 و61 سنة تعمد أحدهما التحيل على صاحب محل بيع مواد بناء وشراء سلع مقابل صك بنكي لا يخصه إذ تعمد شراء دفتر صكوك بنكية من شخص وأصبح يستغلها في التحيل كما يتعمد الإدلاء بهوية مزيفة، وبمزيد التحري معه تبين وأنه محل 09 مناشير تفتيش لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من أجل اصدار صكوك دون رصيد. كما تم حجز مجموعة من الوثائق لديه متمثلة في وصولات ومعاليم جبائية ومعرف جبائي وأختام لشركة كلها مفتعلة يستغلها في عمليات التحيل.
وبالتحري مع الشخص الثاني الذي تبين أنه من ذوي السوابق العدلية في التحيل، اعترف بتوليه المشاركة في عملية التحيل وذلك بمساعدة المعني في تأمين وسيلة لنقل السلع.
بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل "التحيل وتدليس شيكات ووثائق إدارية" و"الإدلاء بهوية مزيفة" و"إيقاف مفتش عنه" وإحالتهما على الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية لمواصلة الأبحاث، كما تم حجز السلع وإرجاعها إلى صاحبها.
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018