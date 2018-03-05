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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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الإمارات ترد بـ "لا تعليق" حول تقرير بتحقيق أمريكي بتأثيرها على الانتخابات
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الأولى
الإمارات ترد بـ "لا تعليق" حول تقرير بتحقيق أمريكي بتأثيرها على الانتخابات
05 مارس 2018 | 14:59

رفض السفير الإماراتي إلى الولايات المتحدة التعليق على طلب لـ CNN بالحصول على تصريح حول تقارير صحيفة "نيويورك تايمز" التي زعمت استجواب روبرت مولر لشهود بغية الحصول على معلومات حول احتمالية وجود محاولات إماراتية للحصول على تأثير سياسي من خلال ضخ الأموال لدعم دونالد ترامب خلال حملته الرئاسية بانتخابات 2016.

ورد السفير الإماراتي للولايات المتحدة، يوسف العتيبة، بـ "لا تعليق" بعد سؤاله من CNN عن تقرير التايمز.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" بتقريرها أن المدعي الخاص روبرت مولر، الذي يقود التحقيق في قضية احتمال وجود تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يحاول استجواب شهود حول إمكانية وجود دور إماراتي، في تحول جديد بالقضية.

ويرتبط التوسع بدائرة التحقيق خارج روسيا، وفقا للصحيفة، برجل أعمال أمريكي من أصل لبناني، اسمه جورج نادر، وارتباطه بالدولة الخليجية، ويدعى بأنه ناقش سياسات الشرق الأوسط مع أبرز مساعدي ترامب، وفقاً لما نقلته "نيويورك تايمز" في تقريرها، السبت.

وقد حقق فريق مولر خلال الأسابيع الماضية مع نادر، الذي عمل مستشاراً لولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالإضافة إلى شهود آخرين حول احتمالية وجود علاقة لتدخل إماراتي وشرائها لتأثير سياسي أمريكي، وفقاً لما ذكرته الصحيفة.

وقد زار نادر البيت الأبيض مراراً خلال العام الماضي، ليلتقي بكبير مستشاري ترامب جاريد كوشنر وستيف بانون، كبير مستشاري الشؤون الاستراتيجية السابق للرئيس دونالد ترامب، وفقاً لما ذكرته مصادر مطّلعة للتايمز، وركزت الاجتماعات على السياسات الأمريكية نحو دول الخليج قبل أول زيارة خارجية لترامب منذ تولي رئاسته إلى السعودية في ماي 2017، وفقاً للتايمز.

وبعد محاولات التايمز للاتصال بنادر هاتفياً، قال الأخير إنه سيعاود الاتصال لكن لم يرد هو أو محاميه على طلب التايمز بالحصول على تعليق، وفقاً لما ذكرته الصحيفة، كما لم يرد البيت الأبيض على طلب تعليق من CNN مباشرة السبت.

ويأتي هذا التحديث على تحقيق مولر، بعد إدانة فريق التحقيق 13 روسياً وثلاث مؤسسات روسية بتهم مرتبطة باحتمالية تدخلهم في حملة ترامب، وبعد اعتراف رئيس حملته، ريك غيتس، الشهر الماضي، بذنبه للاتهامات الجنائية الموجهة ضده من قبل فريق التحقيق.

المصدر: السي ان ان
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الأولى
الإمارات ترد بـ "لا تعليق" حول تقرير بتحقيق أمريكي بتأثيرها على الانتخابات
05 مارس 2018 | 14:59

رفض السفير الإماراتي إلى الولايات المتحدة التعليق على طلب لـ CNN بالحصول على تصريح حول تقارير صحيفة "نيويورك تايمز" التي زعمت استجواب روبرت مولر لشهود بغية الحصول على معلومات حول احتمالية وجود محاولات إماراتية للحصول على تأثير سياسي من خلال ضخ الأموال لدعم دونالد ترامب خلال حملته الرئاسية بانتخابات 2016.

ورد السفير الإماراتي للولايات المتحدة، يوسف العتيبة، بـ "لا تعليق" بعد سؤاله من CNN عن تقرير التايمز.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" بتقريرها أن المدعي الخاص روبرت مولر، الذي يقود التحقيق في قضية احتمال وجود تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يحاول استجواب شهود حول إمكانية وجود دور إماراتي، في تحول جديد بالقضية.

ويرتبط التوسع بدائرة التحقيق خارج روسيا، وفقا للصحيفة، برجل أعمال أمريكي من أصل لبناني، اسمه جورج نادر، وارتباطه بالدولة الخليجية، ويدعى بأنه ناقش سياسات الشرق الأوسط مع أبرز مساعدي ترامب، وفقاً لما نقلته "نيويورك تايمز" في تقريرها، السبت.

وقد حقق فريق مولر خلال الأسابيع الماضية مع نادر، الذي عمل مستشاراً لولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالإضافة إلى شهود آخرين حول احتمالية وجود علاقة لتدخل إماراتي وشرائها لتأثير سياسي أمريكي، وفقاً لما ذكرته الصحيفة.

وقد زار نادر البيت الأبيض مراراً خلال العام الماضي، ليلتقي بكبير مستشاري ترامب جاريد كوشنر وستيف بانون، كبير مستشاري الشؤون الاستراتيجية السابق للرئيس دونالد ترامب، وفقاً لما ذكرته مصادر مطّلعة للتايمز، وركزت الاجتماعات على السياسات الأمريكية نحو دول الخليج قبل أول زيارة خارجية لترامب منذ تولي رئاسته إلى السعودية في ماي 2017، وفقاً للتايمز.

وبعد محاولات التايمز للاتصال بنادر هاتفياً، قال الأخير إنه سيعاود الاتصال لكن لم يرد هو أو محاميه على طلب التايمز بالحصول على تعليق، وفقاً لما ذكرته الصحيفة، كما لم يرد البيت الأبيض على طلب تعليق من CNN مباشرة السبت.

ويأتي هذا التحديث على تحقيق مولر، بعد إدانة فريق التحقيق 13 روسياً وثلاث مؤسسات روسية بتهم مرتبطة باحتمالية تدخلهم في حملة ترامب، وبعد اعتراف رئيس حملته، ريك غيتس، الشهر الماضي، بذنبه للاتهامات الجنائية الموجهة ضده من قبل فريق التحقيق.

المصدر: السي ان ان
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