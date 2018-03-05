الصحافة الهزلية تحت المجهر
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
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21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
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21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
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21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
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20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
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20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
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20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
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19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
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19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
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19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
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19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
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18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
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18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
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18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
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17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
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17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
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17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018
عبد الجليل المسعوديحتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الصحافة الهزلية تحت المجهر
تونس- الشروق اون لاين- فؤاد العجرودي: ينظّم مركز التوثيق الوطني بعد غد الاربعاء بمقره بالعاصمة حلقة نقاش حول اسباب فتور الصحافة الهزلية في تونس وذلك بحضور لفيف من الاعلاميين والجامعيين
كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018 السّاعة 21:46
قالت نائبة رئيس مجلس النواب الاتحادي الألماني كلوديا روث، أنها ستبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من...المزيد >>
بين الشعوذة والبحث عن الكنوز .. التونسي يغرق في ظلام الجهل
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
هزت صور «الأحجبة» و«الطلامس» المستخرجة من إحدى...المزيد >>
صوت الشارع .. ما رأيك في ظاهرة الشعوذة واللجوء إلى العرافين في تونس؟
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
أعتقد أن الجهل قد عاد ليتغلغل في نفسية الكثير من...المزيد >>
محمد بسي ابراهيم (إمام وعضو جمعية إسلامية) السحر من أكبر الكبائر
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
يقول عضو الرابطة الوطنية للقرآن الكريمالمزيد >>
الصحافة الهزلية تحت المجهر
تونس- الشروق اون لاين- فؤاد العجرودي: ينظّم مركز التوثيق الوطني بعد غد الاربعاء بمقره بالعاصمة حلقة نقاش حول اسباب فتور الصحافة الهزلية في تونس وذلك بحضور لفيف من الاعلاميين والجامعيين
كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018 السّاعة 21:46
قالت نائبة رئيس مجلس النواب الاتحادي الألماني كلوديا روث، أنها ستبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من...المزيد >>
بين الشعوذة والبحث عن الكنوز .. التونسي يغرق في ظلام الجهل
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
هزت صور «الأحجبة» و«الطلامس» المستخرجة من إحدى...المزيد >>
صوت الشارع .. ما رأيك في ظاهرة الشعوذة واللجوء إلى العرافين في تونس؟
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
أعتقد أن الجهل قد عاد ليتغلغل في نفسية الكثير من...المزيد >>
محمد بسي ابراهيم (إمام وعضو جمعية إسلامية) السحر من أكبر الكبائر
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
يقول عضو الرابطة الوطنية للقرآن الكريمالمزيد >>
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018
عبد الجليل المسعوديحتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...المزيد >>
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