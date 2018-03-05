المحمدية: حجز 6 كلغ من "الزطلة" وإيقاف 3 أشخاص

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تمكنت يوم أمس الاحد الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بجهة المحمدية ولاية بنعروس وألقت القبض على 03 من عناصرها تتراوح أعمارهم بين 38 و44 سنة قاطنين (أحدهم سائق سيارة أجرة) وحجزت لديهم 06 كلغ من مخدر القنب الهندي "الزطلة" قيمتها المالية 60 ألف دينار ومبلغا ماليا قدره 07 آلاف دينار من عائدات تجارة المخدرات، كما تم حجز سيارة الأجرة التي يستعملونها في تنقلاتهم لترويج ونقل المخدرات، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.
وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بكافة أفراد الشبكة.
تمكنت يوم أمس الاحد الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بجهة المحمدية ولاية بنعروس وألقت القبض على 03 من عناصرها تتراوح أعمارهم بين 38 و44 سنة قاطنين (أحدهم سائق سيارة أجرة) وحجزت لديهم 06 كلغ من مخدر القنب الهندي "الزطلة" قيمتها المالية 60 ألف دينار ومبلغا ماليا قدره 07 آلاف دينار من عائدات تجارة المخدرات، كما تم حجز سيارة الأجرة التي يستعملونها في تنقلاتهم لترويج ونقل المخدرات، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.
وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بكافة أفراد الشبكة.
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018