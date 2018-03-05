المحمدية: حجز 6 كلغ من "الزطلة" وإيقاف 3 أشخاص

تمكنت يوم أمس الاحد الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بجهة المحمدية ولاية بنعروس وألقت القبض على 03 من عناصرها تتراوح أعمارهم بين 38 و44 سنة قاطنين (أحدهم سائق سيارة أجرة) وحجزت لديهم 06 كلغ من مخدر القنب الهندي "الزطلة" قيمتها المالية 60 ألف دينار ومبلغا ماليا قدره 07 آلاف دينار من عائدات تجارة المخدرات، كما تم حجز سيارة الأجرة التي يستعملونها في تنقلاتهم لترويج ونقل المخدرات، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.

وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بكافة أفراد الشبكة.