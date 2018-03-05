سامي الطاهري: "على الشاهد تحمّل مسؤولياته في صورة عدم إجرائه تحويرا وزاريا"

جدّد اليوم الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري تمسك الاتحاد بإجراء تقييم لأداء الحكومة، معتبرا أن البلاد في حاجة إلى دماء جديدة.

وقال سامي الطاهري في تصريح لـ"شمس اف ام" ، إن المنظمة الشغيلة لها تقييمها للحكومة وستُقدم هذا التقييم ليوسف الشاهد.

وتابع الطاهري أن الاتحاد سيُقدم في هذا التقييم الوزراء الذين يجب تحويرهم، مضيفا أنه على يوسف الشاهد تحمل مسؤولياته في الأزمات التي تعرفها عديد القطاعات في صورة عدم إجرائه تحويرا وزاريا.

وفيما يتعلق بإمكانية المطالبة بتغيير يوسف الشاهد، لاحظ الطاهري أن هذه المسألة سابقة لأوانها وأنه لكل مقال مقام.

وشدد الطاهري على أن الاتحاد يرغب في الاستقرار السياسي.