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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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وزير الشؤون الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير العراق الجديد بتونس
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السياسي
وزير الشؤون الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير العراق الجديد بتونس
05 مارس 2018 | 14:07

تسلم وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الإثنين 05 مارس 2018 من السيد ماجد عبد الرضا حسن اللجماوي نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لجمهورية العراق بتونس.

وأكد الوزير بالمناسبة عمق العلاقات الثنائية بين تونس والعراق مؤكدا عزم بلادنا على تطويرها في كل المجالات، كما عبر عن تمنياته للسفير العراقي بالتوفيق في عمله مؤكدا له استعداد وزارة الشؤون الخارجية لتوفير الظروف الكفيلة بتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه.

من جهته ثمن الدبلوماسي العراقي ما تتمتع به بلادنا من استقرار سياسي واجتماعي، معبرا عن رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع تونس في مختلف الميادين.

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السياسي
وزير الشؤون الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير العراق الجديد بتونس
05 مارس 2018 | 14:07

تسلم وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الإثنين 05 مارس 2018 من السيد ماجد عبد الرضا حسن اللجماوي نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لجمهورية العراق بتونس.

وأكد الوزير بالمناسبة عمق العلاقات الثنائية بين تونس والعراق مؤكدا عزم بلادنا على تطويرها في كل المجالات، كما عبر عن تمنياته للسفير العراقي بالتوفيق في عمله مؤكدا له استعداد وزارة الشؤون الخارجية لتوفير الظروف الكفيلة بتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه.

من جهته ثمن الدبلوماسي العراقي ما تتمتع به بلادنا من استقرار سياسي واجتماعي، معبرا عن رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع تونس في مختلف الميادين.

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05 مارس 2018 السّاعة 21:00
سجلت ثلاث حالات إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي...
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05 مارس 2018 السّاعة 21:00
قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل...
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لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
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