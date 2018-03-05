وزير الشؤون الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير العراق الجديد بتونس

تسلم وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الإثنين 05 مارس 2018 من السيد ماجد عبد الرضا حسن اللجماوي نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لجمهورية العراق بتونس.

وأكد الوزير بالمناسبة عمق العلاقات الثنائية بين تونس والعراق مؤكدا عزم بلادنا على تطويرها في كل المجالات، كما عبر عن تمنياته للسفير العراقي بالتوفيق في عمله مؤكدا له استعداد وزارة الشؤون الخارجية لتوفير الظروف الكفيلة بتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه.

من جهته ثمن الدبلوماسي العراقي ما تتمتع به بلادنا من استقرار سياسي واجتماعي، معبرا عن رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع تونس في مختلف الميادين.