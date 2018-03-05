وادي الليل: القبض على شخص مفتش عنه ومحكوم بـ 5 سنوات سجنا

تمكنت يوم أمس الاحد فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بمنوبة من القاء القبض على مفتش عنه عمره 35 سنة قاطن معتمدية وادي الليل منوبة صادرة في شأنه 03 مناشير تفتيش من أجل "السرقة" ومحكوم عليه بــ05 سنوات و09 أشهر سجن وحجزت لديه 03 أوراق نقدية مزيفة من العملة التونسية من فئة 50 دينارا، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية .

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها "تدليس ومسك وترويج عملة تونسية مزيفة متداولة بالبلاد التونسية".