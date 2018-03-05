نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يزور تونس

يجري نائب رئيس مؤسّسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عضو مجموعة البنك الدولي، سيرجيو بيمنتا، زيارة إلى تونس، الإثنين. ويقوم بيمنتا، بحسب بلاغ مؤسّسة التمويل، بسلسلة من المحادثات الرفيعة المستوى مع كبار ممثّلي الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاصّ.

كما يلتقى بعدد من الشخصيّات التونسيّة في مجال الأعمال، بما في ذلك كبار مديري صناديق الإستثمار الخاصّة. وسيجري، بنفس المناسبة، مناقشات مع عدد من ممثلي القطاع الخاص.

وسيترأس، أيضا،ً إجتماعاً مع أعضاء برنامج « Flat6Labs »، الذّي يعدّ حاضنة للمؤسّسات الناشئة، ويلتقي عددا من باعثي المشاريع من الشباب لمناقشة سبل تحسين مناخ الأعمال والتطوّر التكنولوجي في تونس.

ويضطلع بيمنتا، كنائب رئيس للشرق الأوسط وأفريقيا، بعمليات الاستشارة والاستثمار صلب المؤسّسة الدوليّة للتمويل في منطقة تقدّر، محفظة إلتزاماتها بالمنطقة ذاتها، بقيمة 20 مليار دولار.