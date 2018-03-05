صفاقس: ضبط طفل عمره 14 سنة يعتزم "الحرقة"

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها ان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس تمكنت يوم أمس من إلقاء القبض على طفل عمره 14 سنة قاطن ولاية المهديّة (مفتش عنه لفائدة العائلة) بالمحطة البحريّة لنقل المسافرين بصفاقس.

وبالتحرّي معه إعترف بأنه يعتزم التحوّل إلى جزيرة قرقنة على متن الباخرة المعدّة لنقل المسافرين للمشاركة في عمليّة إجتياز الحدود البحريّة خلسة إنطلاقا من سواحلها.

وأذنت النيابة العموميّة بإيوائه بمركز الإحاطة والتربية الإجتماعيّة بصفاقس.