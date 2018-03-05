بأحد أركان حضيرة بناء منذ أكثر من ثلاثة أشهر

حفرة عميقة خلف وكالة حماية المحيط تُهدّد حياة الناس!؟

تونس – الشروق أون لاين: يُصرّ القائمون على حضيرة بناء بنهج الكامرون المتفرّع عن شارع فلسطين بالعاصمة على التحلّي باللامبالاة وتعريض حياة الناس وسلامتهم للخطر.

هؤلاء أحدثوا منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حفرة بعمق مترين تقريبا، بأحد أركان البناية التي يعملون بها وتركوها مفتوحة، رغم أنّ الحضيرة تقع مباشرة خلف الإدارة الجهوية للوكالة الوطنية لحماية المحيط وحذو عدد من المؤسسات التربوية، حيث يشهد النهج حركية كبيرة من السيّارات والمارة.

وما يثير الاستغراب هو استمرار وجود الحفرة بالنهج طيلة هذه الفترة دون أن يحرّك القائمون على الحضيرة ومسؤولو الإدارة الجهوية للوكالة الوطنية لحماية المحيط ومديرو المؤسسات التربوية ومتساكنو الإقامة المقابلة للحضيرة ساكنا كما لو طُبعت على أبصارهم غشاوة.