نفزة: العثور على 54 شخصا تعرّضوا للضياع أثناء قيامهم برحلة ترفيهية بأحد الجبال

تعرّض يوم أمس الاحد على السّاعة 21.30 54 شخصا أثناء قيامهم برحلة ترفيهيّة بجبل "رنداية" الكائن بمعتمديّة نفزة من ولاية باجة للضياع.

وقد تمكّنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 04 و05 مارس 2018 وحدات الحرس الوطني بباجة بالتنسيق مع أعوان الغابات من العثور على عدد 50 منهم، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.

وبمواصلة عمليّات التمشيط من طرف وحدات الحرس الوطني تمكنت صباح اليوم 05 مارس 2018 من العثور على البقيّة (عدد 03 شبان وفتاة أعمارهم تتراوح بين 30 و35 سنة من بينهم منسق الرّحلة) في حالة صحيّة جيّدة.