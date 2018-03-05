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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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نفزة: العثور على 54 شخصا تعرّضوا للضياع أثناء قيامهم برحلة ترفيهية بأحد الجبال
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الأولى
نفزة: العثور على 54 شخصا تعرّضوا للضياع أثناء قيامهم برحلة ترفيهية بأحد الجبال
05 مارس 2018 | 12:47

تعرّض يوم أمس الاحد على السّاعة 21.30 54 شخصا أثناء قيامهم برحلة ترفيهيّة بجبل "رنداية" الكائن بمعتمديّة نفزة من ولاية باجة للضياع.

وقد تمكّنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 04 و05 مارس 2018 وحدات الحرس الوطني بباجة بالتنسيق مع أعوان الغابات من العثور على عدد 50 منهم، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.

وبمواصلة عمليّات التمشيط من طرف وحدات الحرس الوطني تمكنت صباح اليوم 05 مارس 2018 من العثور على البقيّة (عدد 03 شبان وفتاة أعمارهم تتراوح بين 30 و35 سنة من بينهم منسق الرّحلة) في حالة صحيّة جيّدة.

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نفزة: العثور على 54 شخصا تعرّضوا للضياع أثناء قيامهم برحلة ترفيهية بأحد الجبال
05 مارس 2018 | 12:47

تعرّض يوم أمس الاحد على السّاعة 21.30 54 شخصا أثناء قيامهم برحلة ترفيهيّة بجبل "رنداية" الكائن بمعتمديّة نفزة من ولاية باجة للضياع.

وقد تمكّنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 04 و05 مارس 2018 وحدات الحرس الوطني بباجة بالتنسيق مع أعوان الغابات من العثور على عدد 50 منهم، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.

وبمواصلة عمليّات التمشيط من طرف وحدات الحرس الوطني تمكنت صباح اليوم 05 مارس 2018 من العثور على البقيّة (عدد 03 شبان وفتاة أعمارهم تتراوح بين 30 و35 سنة من بينهم منسق الرّحلة) في حالة صحيّة جيّدة.

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05 مارس 2018 السّاعة 21:40
ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ان رئيس الوزراء الايطالي السابق ماثيو رينزي أعلن مساء يوم الاثنين، عن...
المزيد >>
حالة الطقس ليوم الثلاثاء 06 مارس 2018
05 مارس 2018 السّاعة 21:24
سحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بأقصى الشمال مع أمطار ضعيفة .
المزيد >>
سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018 السّاعة 21:23
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عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
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