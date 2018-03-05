عزة بسباس: أواجه تحديات ماديّة كبيرة في غياب الدعم

كشفت المبارزة التونسية عزّة بسباس عن مواجهتها لصعوبات مادية كبيرة بسبب عدم حصولها على أي دعم من جانب سلطة الإشراف ».

واوضحت بسباس في تصريح لها على احدى الاذاعات الخاصة مساء امس الاحد انها اصبحت » تعيش ظروفا صعبة في فرنسا خاصة في غياب عقود الاستشهار وعدم امضاء عقد مع الجامعة التونسية للمبارزة .. »

واضافت بالخصوص انها لم تعد قادرة على الايفاء بالتزاماتها الرياضية في فرنسا بسبب الازمة المالية الحادة التي تعيشها » مشيرة الى انها » لم تتحصل إلى حد الآن على المنحة الخاصة باحرازها الميدالية الفضية في بطولة العالم 2017″.

وقالت البطلة التونسية بتاثر بالغ » انها اضطرت الى التوقف عن اجراء حصص العلاج الطبيعي اثر خضوعها في أكتوبر الماضي إلى عملية جراحية .. وذلك بسبب عدم قدرتها على خلاص مستحقات المدلّك » مؤكدة في سياق متصل ان « المبارزات التونسيات المقيمات في فرنسا يعشن نفس الوضعية الصعبة ».

ودعت بالمناسبة سلطة الاشراف من وزارة وجامعة الى سرعة التدخل لايجاد الحلول المناسبة لمثل هذه الوضعيات.

وات