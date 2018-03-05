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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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سيدي بوزيد: جلسة عمل لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب
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شروق الجهات
سيدي بوزيد: جلسة عمل لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب
05 مارس 2018 | 12:40

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: مثّل موضوع حسن تامين التزوّد بالماء الصالح للشرب بالمناطق الريفية خلال صائفة 2018 محور جلسة عمل انتظمت اليوم بمقر ولاية سيدي بوزيد بحضور عدد من ممثلي الادارات ذات الصلة و الاطارات الجهوية والمحلية.

واشار والي الجهة الى ان هذه الجلسة تتنزل في اطار تفعيل منشور السيد رئيس الحكومة عدد 7 بتاريخ 21 فيفري 2017 المتمحور حول تامين التزود بالماء الصالح للشرب خلال صائفة 2018.

و تم التطرق خلال الجلسة إلى تقدم مختلف المشاريع والبرامج المتصلة بمشاريع الماء الصالح للشرب و كشف المشاريع المعطلة و التي تلاقي صعوبات في التنفيذ و مقترح فعلي في تجاوزه و المحاسبة المالية للمجامع المائية .

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شروق الجهات
سيدي بوزيد: جلسة عمل لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب
05 مارس 2018 | 12:40

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: مثّل موضوع حسن تامين التزوّد بالماء الصالح للشرب بالمناطق الريفية خلال صائفة 2018 محور جلسة عمل انتظمت اليوم بمقر ولاية سيدي بوزيد بحضور عدد من ممثلي الادارات ذات الصلة و الاطارات الجهوية والمحلية.

واشار والي الجهة الى ان هذه الجلسة تتنزل في اطار تفعيل منشور السيد رئيس الحكومة عدد 7 بتاريخ 21 فيفري 2017 المتمحور حول تامين التزود بالماء الصالح للشرب خلال صائفة 2018.

و تم التطرق خلال الجلسة إلى تقدم مختلف المشاريع والبرامج المتصلة بمشاريع الماء الصالح للشرب و كشف المشاريع المعطلة و التي تلاقي صعوبات في التنفيذ و مقترح فعلي في تجاوزه و المحاسبة المالية للمجامع المائية .

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05 مارس 2018 السّاعة 16:54
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عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
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