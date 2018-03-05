سيدي بوزيد: جلسة عمل لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: مثّل موضوع حسن تامين التزوّد بالماء الصالح للشرب بالمناطق الريفية خلال صائفة 2018 محور جلسة عمل انتظمت اليوم بمقر ولاية سيدي بوزيد بحضور عدد من ممثلي الادارات ذات الصلة و الاطارات الجهوية والمحلية.

واشار والي الجهة الى ان هذه الجلسة تتنزل في اطار تفعيل منشور السيد رئيس الحكومة عدد 7 بتاريخ 21 فيفري 2017 المتمحور حول تامين التزود بالماء الصالح للشرب خلال صائفة 2018.

و تم التطرق خلال الجلسة إلى تقدم مختلف المشاريع والبرامج المتصلة بمشاريع الماء الصالح للشرب و كشف المشاريع المعطلة و التي تلاقي صعوبات في التنفيذ و مقترح فعلي في تجاوزه و المحاسبة المالية للمجامع المائية .