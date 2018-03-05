منزل المهيري: القبض على 3 أشخاص تعمّدوا سكب البنزين على شخص وإضرام النار فيه

أكّدت وزارة الداخلية في بلاغ لها انه خلال الليلة الفاصلة بين يومي 03 و04 مارس 2018 على السّاعة 23.30 تعمّد 3 أشخاص أعمارهم تتراوح بين 21 و27 سنة من مُتساكني معتمديّة منزل المهيري من ولاية القيروان سكب كمية من "البنزين" على شخص عمره 24 سنة وإضرام النار فيه بسبب خلافات سابقة ممّا تسبّب له في حروق من الدّرجة الثالثة تمّ نقله على إثرها إلى المستشفى أين أُحتفظ به تحت المراقبة الطبّية.

وبإيلاء الموضوع الأهمية القصوى من طرف مركز الحرس الوطني بمنزل المهيري، تمكّن في وقت وجيز من إلقاء القبض على الجُناة وبالتحرّي معهم إعترفوا بما نسب إليهم.

وباستشارة النيابة العموميّة أذنت للمركز المذكور بالإحتفاظ بهم جميعا وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.