الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 05 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يحتفي في تونس بالمنتخبات العربية المتأهلة للمونديال
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله ... جريدة الشروق ليوم الاثنين 05 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018 مراد الطرابلسي يقيم بأحد المؤسسات الاستشفائية العمومية بالتفاصيل والصور: هل سخرت أحلام من خطوبة كاظم الساهر... مدير التغذية ومعتمد بني خداش يكشفان تفاصيل جديدة عن... حاتم بن سالم: الدولة منحت الأساتذة أكثر من 590 مليون دينار... ماطر: إيقاف 3 أشخاص أرغموا "فرنسية" على ممارسة الجنس بمقابل...
الرياضة
الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يحتفي في تونس بالمنتخبات العربية المتأهلة للمونديال
05 مارس 2018 | 12:09

سيتولى الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يوم الجمعة المقبل بتونس العاصمة تكريم المنتخبات العربية ( تونس والمغرب والسعودية ومصر) التي تاهلت الى كأس العالم لكرة القدم 2018 التي ستقام الصيف المقبل في روسيا وذلك من خلال الاحتفال الذي سيقيمه في تونس العاصمة بمقر اتحاد اذاعات الدول العربية كما افاد به الامين العام للاتحاد العربي للصحافة الرياضية عوني فريج.

ويقام الاحتفال ضمن برنامج ايام الاعلام الرياضي العربي التي ينظمها الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بتونس من 8 الى 10 مارس الجاري وذلك بالتعاون مع جمعية الصحفيين الرياضيين التونسيين وبشراكة ورعاية اعلامية مع وكالة تونس افريقا للأنباء.

تقرؤون أيضا
جامعة كرة القدم: 5 اعضاء يطالبون الجريء بالرجوع الى المكتب الجامعي في اتخاذ القرارات
05 مارس 2018 السّاعة 21:07
طالب خمسة اعضاء في الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء رئيس الجامعة بالرجوع الى المكتب الجامعي في اتخاذ...
المزيد >>
رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018 السّاعة 20:28
طالب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد، إدارة ناديه، بالتعاقد مع مجموعة من اللاعبين المميزين...
المزيد >>
وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018 السّاعة 20:12
شهدت التشكيلة الاساسية للجولة الثامنة والعشرين من البطولة الفرنسية لكرة القدم التي نشرتها مجلة "فرانس...
المزيد >>
زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018 السّاعة 19:19
كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان، غدا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الرياضة
الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يحتفي في تونس بالمنتخبات العربية المتأهلة للمونديال
05 مارس 2018 | 12:09

سيتولى الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يوم الجمعة المقبل بتونس العاصمة تكريم المنتخبات العربية ( تونس والمغرب والسعودية ومصر) التي تاهلت الى كأس العالم لكرة القدم 2018 التي ستقام الصيف المقبل في روسيا وذلك من خلال الاحتفال الذي سيقيمه في تونس العاصمة بمقر اتحاد اذاعات الدول العربية كما افاد به الامين العام للاتحاد العربي للصحافة الرياضية عوني فريج.

ويقام الاحتفال ضمن برنامج ايام الاعلام الرياضي العربي التي ينظمها الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بتونس من 8 الى 10 مارس الجاري وذلك بالتعاون مع جمعية الصحفيين الرياضيين التونسيين وبشراكة ورعاية اعلامية مع وكالة تونس افريقا للأنباء.

تقرؤون أيضا
جامعة كرة القدم: 5 اعضاء يطالبون الجريء بالرجوع الى المكتب الجامعي في اتخاذ القرارات
05 مارس 2018 السّاعة 21:07
طالب خمسة اعضاء في الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء رئيس الجامعة بالرجوع الى المكتب الجامعي في اتخاذ...
المزيد >>
رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018 السّاعة 20:28
طالب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد، إدارة ناديه، بالتعاقد مع مجموعة من اللاعبين المميزين...
المزيد >>
وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018 السّاعة 20:12
شهدت التشكيلة الاساسية للجولة الثامنة والعشرين من البطولة الفرنسية لكرة القدم التي نشرتها مجلة "فرانس...
المزيد >>
زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018 السّاعة 19:19
كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان، غدا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الخبيرة الدولية في التغذية فاطمة بن حفصة في ذمّة الله ... جريدة الشروق ليوم الاثنين 05 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الأحد 04 مارس 2018 مراد الطرابلسي يقيم بأحد المؤسسات الاستشفائية العمومية بالتفاصيل والصور: هل سخرت أحلام من خطوبة كاظم الساهر... مدير التغذية ومعتمد بني خداش يكشفان تفاصيل جديدة عن... حاتم بن سالم: الدولة منحت الأساتذة أكثر من 590 مليون دينار... ماطر: إيقاف 3 أشخاص أرغموا "فرنسية" على ممارسة الجنس بمقابل...
﻿