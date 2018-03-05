الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يحتفي في تونس بالمنتخبات العربية المتأهلة للمونديال

سيتولى الاتحاد العربي للصحافة الرياضية يوم الجمعة المقبل بتونس العاصمة تكريم المنتخبات العربية ( تونس والمغرب والسعودية ومصر) التي تاهلت الى كأس العالم لكرة القدم 2018 التي ستقام الصيف المقبل في روسيا وذلك من خلال الاحتفال الذي سيقيمه في تونس العاصمة بمقر اتحاد اذاعات الدول العربية كما افاد به الامين العام للاتحاد العربي للصحافة الرياضية عوني فريج.

ويقام الاحتفال ضمن برنامج ايام الاعلام الرياضي العربي التي ينظمها الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بتونس من 8 الى 10 مارس الجاري وذلك بالتعاون مع جمعية الصحفيين الرياضيين التونسيين وبشراكة ورعاية اعلامية مع وكالة تونس افريقا للأنباء.