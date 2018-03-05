أريانة: وفاة شخص واصابة عون أمن في حادث مرور

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس -الشروق اون لاين- خديجة: جدّ خلال الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين حادث مرور بمنطقة النحلي بولاية اريانة اسفر عن وفاة شخص واصابة عون امن تابع لمنطقة الامن بباب بحر الذي تمت نقلته الى مستشفى الرابطة للعلاج.

وقد افاد مصدر امني ان الحالة الصحية لزميله خطيرة

من جهة اخرى ، فقد دعت جمعية حماة الوطن منخرطيها وكافة اعوان الامن الى التبرع العاجل بالدم لعون الامن المصاب لانقاد حياته.