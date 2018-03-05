العاصمة: إيقاف 3 أشخاص وحجز كمية من مخدّر "الهيروين"

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاثنين أنّ الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة تمكّنت فجر يوم السبت الماضي من إحباط عمليّة تهريب كميّة من مخدّر "الهيروين" بتونس العاصمة وضبط 03 أشخاص أعمارهم تترواح بين 41 و47 سنة داخل سيارة إثنين منهما مفتش عنهما الأول من أجل "تهريب المخدرات" والثاني من أجل "إصدار صكوك دون رصيد".

وبالتحرّي معهم إعترفوا بتهريب عدد من الكبسولات تحتوي على المخدّرات. وبعرض أحدهم على الفحص الطبي بواسطة الأشعّة بإحدى المؤسسات الصحية العمومية تمّ إستخراج الكبسولات التي تبيّن أن عددها 14 تزن 215 غرام من مخدّر "الهيروين".

وتمّ الإحتفاظ بهم وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم.