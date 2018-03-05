بمقر وزارة الصناعة: جلسة للنظر في مستقبل شركة الفولاذ
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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بمقر وزارة الصناعة: جلسة للنظر في مستقبل شركة الفولاذ
مكتب بنزرت - الشروق اون لاين- ايمان عبد الستار: افاد كاتب عام مساعد وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت مكلف بالقطاع العام بسام بن تركية انه تنعقد اليوم الاثنين جلسة اولى على مستوى وزارة الصناعة يتراسها امين عام المنظمة الشغيلة سامي الطاهري وبحضور الهياكل الجهوية والقطاعية ونقابتي اعوان واطارات شركة التونسية لتدارس مستقبل الشركة.
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بمقر وزارة الصناعة: جلسة للنظر في مستقبل شركة الفولاذ
مكتب بنزرت - الشروق اون لاين- ايمان عبد الستار: افاد كاتب عام مساعد وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت مكلف بالقطاع العام بسام بن تركية انه تنعقد اليوم الاثنين جلسة اولى على مستوى وزارة الصناعة يتراسها امين عام المنظمة الشغيلة سامي الطاهري وبحضور الهياكل الجهوية والقطاعية ونقابتي اعوان واطارات شركة التونسية لتدارس مستقبل الشركة.
بوعرقوب .. قتيل في حادث مرور
05 مارس 2018 السّاعة 21:00
جد حادث مرور بالطريق الجهوية الرابطة بين قرنبالية ونابل علىالمزيد >>
المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018 السّاعة 19:02
مكتب قفصة - الشروق اون لاين -عبد الملك زعلاني: اكد عرفات الهادفي معتمد المظيلة للشروق اون لاين انه تم عقد...المزيد >>
عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018 السّاعة 18:25
تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري: ادى وزير الشؤون الدينية احمد عظوم زيارة الى تطاوين، اليوم الاثنين،...المزيد >>
تطاوين الشمالية: التلاميذ يضربون بسبب اشهار تلميذ سكينا في وجه زميلته
05 مارس 2018 السّاعة 16:54
تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري: توقفت، اليوم الاثنين، الدروس بالمدرسة الابتدائية العهد الجديد بحي...المزيد >>
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018
عبد الجليل المسعوديحتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...المزيد >>
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