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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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بمقر وزارة الصناعة: جلسة للنظر في مستقبل شركة الفولاذ
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شروق الجهات
بمقر وزارة الصناعة: جلسة للنظر في مستقبل شركة الفولاذ
05 مارس 2018 | 11:40

 مكتب بنزرت - الشروق اون لاين- ايمان عبد الستار: افاد كاتب عام مساعد وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل  ببنزرت مكلف بالقطاع العام بسام بن تركية انه تنعقد اليوم  الاثنين جلسة اولى على مستوى وزارة الصناعة  يتراسها امين عام المنظمة الشغيلة سامي الطاهري  وبحضور الهياكل الجهوية  والقطاعية  ونقابتي  اعوان واطارات شركة التونسية لتدارس مستقبل الشركة.

 

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شروق الجهات
بمقر وزارة الصناعة: جلسة للنظر في مستقبل شركة الفولاذ
05 مارس 2018 | 11:40

 مكتب بنزرت - الشروق اون لاين- ايمان عبد الستار: افاد كاتب عام مساعد وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل  ببنزرت مكلف بالقطاع العام بسام بن تركية انه تنعقد اليوم  الاثنين جلسة اولى على مستوى وزارة الصناعة  يتراسها امين عام المنظمة الشغيلة سامي الطاهري  وبحضور الهياكل الجهوية  والقطاعية  ونقابتي  اعوان واطارات شركة التونسية لتدارس مستقبل الشركة.

 

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05 مارس 2018 السّاعة 19:02
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05 مارس 2018 السّاعة 16:54
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عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
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