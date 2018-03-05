بمقر وزارة الصناعة: جلسة للنظر في مستقبل شركة الفولاذ

مكتب بنزرت - الشروق اون لاين- ايمان عبد الستار: افاد كاتب عام مساعد وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت مكلف بالقطاع العام بسام بن تركية انه تنعقد اليوم الاثنين جلسة اولى على مستوى وزارة الصناعة يتراسها امين عام المنظمة الشغيلة سامي الطاهري وبحضور الهياكل الجهوية والقطاعية ونقابتي اعوان واطارات شركة التونسية لتدارس مستقبل الشركة.