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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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بنزرت: إنهاء تكليف 3 أئمة وقتيا على خلفية ترشحهم للانتخابات البلدية
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الأولى
بنزرت: إنهاء تكليف 3 أئمة وقتيا على خلفية ترشحهم للانتخابات البلدية
05 مارس 2018 | 11:23

أعلن المدير الجهوي للشؤون الدينية ببنزرت محسن الزرلي اليوم الاثنين انه تم اصدار 3 قرارات انهاء تكليف وقتي لـ 3 ائمة من معتمديتي رأس الجبل ومنزل بورقيبة من اداء مهامهم وذلك تطبيقا لأحكام الفصل السّادس من الدستور، وعملا بمراسلة وزير الشؤون الدينية إلى المديرين الجهويّين للوزارة، منتصف الشهر المنقضي، والداعية إلى تحييد بيوت الله عن كل عمل سياسي وخصوصا خلال كامل الفترة الانتخابية البلدية.

وات
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الأولى
بنزرت: إنهاء تكليف 3 أئمة وقتيا على خلفية ترشحهم للانتخابات البلدية
05 مارس 2018 | 11:23

أعلن المدير الجهوي للشؤون الدينية ببنزرت محسن الزرلي اليوم الاثنين انه تم اصدار 3 قرارات انهاء تكليف وقتي لـ 3 ائمة من معتمديتي رأس الجبل ومنزل بورقيبة من اداء مهامهم وذلك تطبيقا لأحكام الفصل السّادس من الدستور، وعملا بمراسلة وزير الشؤون الدينية إلى المديرين الجهويّين للوزارة، منتصف الشهر المنقضي، والداعية إلى تحييد بيوت الله عن كل عمل سياسي وخصوصا خلال كامل الفترة الانتخابية البلدية.

وات
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كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018 السّاعة 21:46
قالت نائبة رئيس مجلس النواب الاتحادي الألماني كلوديا روث، أنها ستبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من...
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إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018 السّاعة 21:40
ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ان رئيس الوزراء الايطالي السابق ماثيو رينزي أعلن مساء يوم الاثنين، عن...
المزيد >>
حالة الطقس ليوم الثلاثاء 06 مارس 2018
05 مارس 2018 السّاعة 21:24
سحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بأقصى الشمال مع أمطار ضعيفة .
المزيد >>
سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018 السّاعة 21:23
مكتب قفصة -الشروق اون لاين- عادل عكرمي: تم صباح اليوم الاثنين 5 مارس تزويد المدرسة الابتدائية القرية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
لنقلها صراحة ودون إبطاء: التّصعيد المتواصل في اللّهجة بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اتّخذ يوم الأحد الماضي منعطفا خطيرا بخطاب السيد نورالدين...
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