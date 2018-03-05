بنزرت: إنهاء تكليف 3 أئمة وقتيا على خلفية ترشحهم للانتخابات البلدية

أعلن المدير الجهوي للشؤون الدينية ببنزرت محسن الزرلي اليوم الاثنين انه تم اصدار 3 قرارات انهاء تكليف وقتي لـ 3 ائمة من معتمديتي رأس الجبل ومنزل بورقيبة من اداء مهامهم وذلك تطبيقا لأحكام الفصل السّادس من الدستور، وعملا بمراسلة وزير الشؤون الدينية إلى المديرين الجهويّين للوزارة، منتصف الشهر المنقضي، والداعية إلى تحييد بيوت الله عن كل عمل سياسي وخصوصا خلال كامل الفترة الانتخابية البلدية.

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