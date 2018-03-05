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يوم الاثنين 05 مارس 2018
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الاتحاد المنستيري يعرب عن اسفه للأحداث التي رافقت مباراته امام الترجي
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الأولى
الاتحاد المنستيري يعرب عن اسفه للأحداث التي رافقت مباراته امام الترجي
05 مارس 2018 | 11:17

أعربت الهيئة المديرة للاتحاد المنستيري عن اسفها للاحداث التي رافقت مباراة الاتحاد والترجي الرياضي (صفر-1) التي جرت الجمعة الماضي لحساب الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والصادرة عن بعض جماهيرها داعيا هيئة احباء الفريق الى مزيد العمل على تأطير جماهيرها والناي بها عن منزلق العنف والفوضى.

واشار الاتحاد المنستيري في بلاغ نشره امس الاحد على صفحته الرسمية على الفايسبوك الى ان مردود طاقم التحكيم ساهم بشكل كبير في تشنج الاجواء مبينا انه سبق له ان احتج في مباراة الذهاب ضد نفس الفريق على مردود الحكم السحباني ومساعديه وراسل حينذاك ادارة التحكيم في هذا الصدد.

وكان اللقاء توقف عند الدقيقة 87 بقرار من الحكم اسامة رزق الله بسبب رمي جماهير الاتحاد ارضية الميدان بالمقذوفات واحتجاجهم على قرارات التحكيم.

ودعا الاتحاد المكتب الجامعي الى “العمل بجدية اكبر على اصلاح قطاع التحكيم والوقوف على اسباب التوتر الكبير الذي اصبح يرافق علاقة العديد من الاندية بالحكام” كما وجه دعوة الى اللجنة الفيديرالية للتحكيم لتفادي “التعيينات المشبوهة والتي تفتح الابواب للتاويل وتضر بمصلحة كرة القدم” موصيا اياها بضرورة ” اتخاذ القرارات الرادعة في حق كل من تسول له نفسه المساس بنزاهة اللعبة واخلاقياتها”.

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الأولى
الاتحاد المنستيري يعرب عن اسفه للأحداث التي رافقت مباراته امام الترجي
05 مارس 2018 | 11:17

أعربت الهيئة المديرة للاتحاد المنستيري عن اسفها للاحداث التي رافقت مباراة الاتحاد والترجي الرياضي (صفر-1) التي جرت الجمعة الماضي لحساب الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والصادرة عن بعض جماهيرها داعيا هيئة احباء الفريق الى مزيد العمل على تأطير جماهيرها والناي بها عن منزلق العنف والفوضى.

واشار الاتحاد المنستيري في بلاغ نشره امس الاحد على صفحته الرسمية على الفايسبوك الى ان مردود طاقم التحكيم ساهم بشكل كبير في تشنج الاجواء مبينا انه سبق له ان احتج في مباراة الذهاب ضد نفس الفريق على مردود الحكم السحباني ومساعديه وراسل حينذاك ادارة التحكيم في هذا الصدد.

وكان اللقاء توقف عند الدقيقة 87 بقرار من الحكم اسامة رزق الله بسبب رمي جماهير الاتحاد ارضية الميدان بالمقذوفات واحتجاجهم على قرارات التحكيم.

ودعا الاتحاد المكتب الجامعي الى “العمل بجدية اكبر على اصلاح قطاع التحكيم والوقوف على اسباب التوتر الكبير الذي اصبح يرافق علاقة العديد من الاندية بالحكام” كما وجه دعوة الى اللجنة الفيديرالية للتحكيم لتفادي “التعيينات المشبوهة والتي تفتح الابواب للتاويل وتضر بمصلحة كرة القدم” موصيا اياها بضرورة ” اتخاذ القرارات الرادعة في حق كل من تسول له نفسه المساس بنزاهة اللعبة واخلاقياتها”.

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عبد الجليل المسعودي
حتّى نصل بتونس إلى برّ الأمان
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