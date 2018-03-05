الاتحاد المنستيري يعرب عن اسفه للأحداث التي رافقت مباراته امام الترجي

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أعربت الهيئة المديرة للاتحاد المنستيري عن اسفها للاحداث التي رافقت مباراة الاتحاد والترجي الرياضي (صفر-1) التي جرت الجمعة الماضي لحساب الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والصادرة عن بعض جماهيرها داعيا هيئة احباء الفريق الى مزيد العمل على تأطير جماهيرها والناي بها عن منزلق العنف والفوضى.
واشار الاتحاد المنستيري في بلاغ نشره امس الاحد على صفحته الرسمية على الفايسبوك الى ان مردود طاقم التحكيم ساهم بشكل كبير في تشنج الاجواء مبينا انه سبق له ان احتج في مباراة الذهاب ضد نفس الفريق على مردود الحكم السحباني ومساعديه وراسل حينذاك ادارة التحكيم في هذا الصدد.
وكان اللقاء توقف عند الدقيقة 87 بقرار من الحكم اسامة رزق الله بسبب رمي جماهير الاتحاد ارضية الميدان بالمقذوفات واحتجاجهم على قرارات التحكيم.
ودعا الاتحاد المكتب الجامعي الى “العمل بجدية اكبر على اصلاح قطاع التحكيم والوقوف على اسباب التوتر الكبير الذي اصبح يرافق علاقة العديد من الاندية بالحكام” كما وجه دعوة الى اللجنة الفيديرالية للتحكيم لتفادي “التعيينات المشبوهة والتي تفتح الابواب للتاويل وتضر بمصلحة كرة القدم” موصيا اياها بضرورة ” اتخاذ القرارات الرادعة في حق كل من تسول له نفسه المساس بنزاهة اللعبة واخلاقياتها”.
أعربت الهيئة المديرة للاتحاد المنستيري عن اسفها للاحداث التي رافقت مباراة الاتحاد والترجي الرياضي (صفر-1) التي جرت الجمعة الماضي لحساب الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والصادرة عن بعض جماهيرها داعيا هيئة احباء الفريق الى مزيد العمل على تأطير جماهيرها والناي بها عن منزلق العنف والفوضى.
واشار الاتحاد المنستيري في بلاغ نشره امس الاحد على صفحته الرسمية على الفايسبوك الى ان مردود طاقم التحكيم ساهم بشكل كبير في تشنج الاجواء مبينا انه سبق له ان احتج في مباراة الذهاب ضد نفس الفريق على مردود الحكم السحباني ومساعديه وراسل حينذاك ادارة التحكيم في هذا الصدد.
وكان اللقاء توقف عند الدقيقة 87 بقرار من الحكم اسامة رزق الله بسبب رمي جماهير الاتحاد ارضية الميدان بالمقذوفات واحتجاجهم على قرارات التحكيم.
ودعا الاتحاد المكتب الجامعي الى “العمل بجدية اكبر على اصلاح قطاع التحكيم والوقوف على اسباب التوتر الكبير الذي اصبح يرافق علاقة العديد من الاندية بالحكام” كما وجه دعوة الى اللجنة الفيديرالية للتحكيم لتفادي “التعيينات المشبوهة والتي تفتح الابواب للتاويل وتضر بمصلحة كرة القدم” موصيا اياها بضرورة ” اتخاذ القرارات الرادعة في حق كل من تسول له نفسه المساس بنزاهة اللعبة واخلاقياتها”.
-
21:59فريق "همس الماء" يكرّم المخرج الرّاحل الطيّب الوحيشي في العرض الأوّل للفيلم
05 مارس 2018
-
21:46كلوديا روث: "سأبين لصندوق النقد الدولي ما تواجهه تونس من تحديات أمنية "
05 مارس 2018
-
21:40إيطاليا: ماثيو رينزي يستقيل من منصب الأمين العام للحزب الديموقراطي
05 مارس 2018
-
21:23سيدي عيش: اورنج تزود تلاميذ مدرسة القرية بــ50 لوحة رقمية
05 مارس 2018
-
-
20:46مجلس إدارة البنك المركزي يقرر الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك
05 مارس 2018
-
20:28رونالدو يطلب من ريال مدريد مجددا ضم محمد صلاح
05 مارس 2018
-
20:12وهبي الخزري ضمن التشكيلة الاساسية للجولة 28 من البطولة الفرنسية
05 مارس 2018
-
19:56تطاوين: الاتحاد الجهوي للشغل يهدد بايقاف الانتاج في الشركات البترولية بالجهة
05 مارس 2018
-
19:35وزير الصحة يلتقي أعضاء نقابة أطباء الاسنان
05 مارس 2018
-
19:19زيدان يكشف قائمة ريال مدريد لمواجهة سان جيرمان
05 مارس 2018
-
19:02المظيلة: استئناف نشاط فسفاط في مواقع الانتاج
05 مارس 2018
-
18:41اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل
05 مارس 2018
-
18:25عظوم من تطاوين: انهاء تكليف 15 اماما خطيبا الى ما بعد الانتخابات البلدية
05 مارس 2018
-
18:07وزارة الشباب والرياضة: عزة بسباس تحصلت على كافة مستحقاتها المالية لسنة 2018
05 مارس 2018
-
-
17:42بسبب لعبة الحوت الازرق: تلميذة الــ19 السنة بمنزل جميل تنتحر شنقا
05 مارس 2018
-
17:27قفزة معتبرة لمالك الجزيري في التصنيف العالمي للتنس
05 مارس 2018
-
-
17:00السفير الشعيبي يكشف مفاجأة عن سعودي لديه 40 طفلاً في إندونيسيا!
05 مارس 2018