صفاقس: ضبط 28 شخصا على متن قارب مُجتازين للحدود البحرية خلسة

تمكنت يوم امس الاحد الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحريّة للحرس الوطني بصفاقس من إحباط عمليّة إجتياز الحدود البحريّة خلسة بعرض سواحل سيدي منصور بمدينة صفاقس وضبطت مركب صيد على متنه عدد 28 مُجتازا أعمارهم تتراوح بين 18 و33 سنة أصيلي ولايات القيروان، قفصة، سوسة، توزر والمهديّة ، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.

وباستشارة النيابة العموميّة، أذنت لوحدات الحرس بإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.